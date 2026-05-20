美國加利福尼亞州聖叠戈壹座清真寺發生疑似反伊斯蘭仇恨犯罪槍擊事件，造成3人死亡。兩名嫌疑人均爲10多歲男性，作案後自殺身亡。據美國全國廣播公司和《紐約郵報》等媒體報道，18日，位于聖叠戈縣克萊爾蒙特的大型清真寺“聖叠戈伊斯蘭中心”發生槍擊事件。嫌疑人凱恩•克拉克（17歲）和凱萊布•貝拉斯克斯（18歲）于當日上午11時45分許進入寺內開槍，導致包括壹名保安在內的3人喪生。警方稱，遇難者均在建築物前被發現。該中心是聖叠戈地區規模最大的伊斯蘭教禮拜場所，並設有教授阿拉伯語和《古蘭經》的教育機構。遇難者中，保安阿明•阿蔔杜拉的英勇行爲受到關注。聖叠戈警察局表示，“他在應對過程中發揮了關鍵作用，避免了更多人員傷亡。”據悉，阿蔔杜拉是八個孩子的父親，令人倍感惋惜。關于作案動機，聖叠戈警察局局長斯科特•沃爾表示，“考慮到該伊斯蘭中心所處位置，此案被視爲仇恨犯罪。”美國有線電視新聞網援引司法部門消息人士的話報道稱，壹名嫌疑人留下了宣揚“種族優越性”的遺書。另據報道，作案所用的壹支槍支上也被發現寫有仇恨言論。兩名嫌疑人在附近道路上停放的SUV內被發現身亡，車內有壹支霰彈槍和壹個貼有“SS”大型貼紙的油桶。《紐約郵報》稱，“‘SS’似爲納粹黨衛隊的縮寫。”車內還發現了反伊斯蘭口號。美國總統唐納德•特朗普當天在白宮壹場活動中就此事件表示，“這是壹起可怕的事件。我們將密切關注。”自2月28日伊朗戰爭爆發以來，各國猶太會堂和清真寺槍支犯罪事件接連不斷。3月，美國密歇根州壹猶太會堂發生壹名40多歲黎巴嫩裔男子駕車沖撞的事件。李智潤記者 asap@donga.com