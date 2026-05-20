“眼鏡中的祕書”三星人工智能眼鏡，同聲傳譯也做得很好

三星電子和谷歌合作開發的人工智能眼鏡當地時間19日在美國揭開了神祕面紗。三星精密的硬件技術和谷歌個人化的人工智能服務，再加上Gentle Monster和Warbie Parker等全球眼鏡品牌的設計，以輕便、幹練的普通時尚眼鏡的形式展現。隨着Meta的智能眼鏡大受歡迎，再加上三星和谷歌也加入其中，智能眼鏡市場成爲繼智能手機之後的新一代“核心戰場”。當地時間19日，在美國加利福尼亞山景谷歌總部舉行的谷歌年度開發者會議“谷歌I/O 2026”上，三星電子和谷歌發佈了兩種基於安卓擴展現實（XR）的人工智能眼鏡。在去年的I/O活動中，谷歌和三星電子、Gentle Monster、Warbie Parker的合作計劃公佈後，人工智能眼鏡一直盛傳“即將上市”，當天首次在正式場合公開。此前，谷歌曾在2013年推出“谷歌眼鏡”，但在智能眼鏡市場嚐到了苦果。谷歌 眼鏡雖然預告“新革命”並雄心勃勃登場，卻因1500美元的高價、粗糙的設計、電池使用時間短等飽受消費者的冷落。此次人工智能眼鏡攜手三星再次挑戰，將用戶的佩戴感和便利性放在了首位。兩家公司果斷地取消了遮擋視野的顯示屏，只通過硬件內置的揚聲器、照相機、麥克風實時識別用戶的情況。特別是，即使不從口袋裏掏出智能手機，也可以體驗到高度化的人工智能。用戶可以通過語音呼叫與智能手機聯動的谷歌高性能AI Gemini，即使不看智能手機也可以接受指路或搜索信息。“實時翻譯”功能也引人注目。實時翻譯對方的語言，用內置相機拍攝的菜單、指示牌等進行翻譯，再用語音播放。三星電子的Galaxy生態系統也被認爲是與其他人工智能眼鏡的區別，因爲它可以廣泛利用Galaxy智能手機、智能手錶、Galaxy tab等三星構建的智能機器生態系統。用眼鏡拍攝的照片也可以傳送到Galaxy tab等其他機器上。三星電子MX事業部副社長金正賢（音）表示：“此次人工智能眼鏡是擴大三星人工智能遠景規劃的重要里程碑，將以三星的移動領導力和與合作伙伴的合作爲基礎，集中擴張Galaxy生態界經驗，提供更有意義的用戶體驗。”谷歌負責安卓XR的副社長沙拉姆·伊扎迪（音）表示：“新眼鏡是谷歌和三星共同展望使人工智能在日常生活中更加有用的產品，將提供自然的免提體驗”。新人工智能眼鏡將於今年下半年上市。隨着三星和谷歌的人工智能眼鏡的公開，預計科技大企之間的市場搶奪競爭也將更加激烈。Meta19日宣佈，將從25日開始在國內市場正式推出與全球眼鏡企業Essilor Luxottica攜手開發的Rayban Meta和Oakley Meta。開放人工智能公司最近也全面收購了蘋果出身的設計師Johnny Ive設立的設備創業公司io，發射了進軍人工智能硬件市場的信號彈。韓彩妍記者、崔智媛記者 chaezip@donga.com、jwchoi@donga.com