韓日決定在能源危機時互借原油和石油產品

韓國總統李在明19日與日本首相高市早苗舉行首腦會談時表示：“國際局勢正在經歷暴風雨。切實感受到了兩國是彼此多麼重要的合作伙伴。”高市早苗也表示：“國際社會迎來了非常困難的時期。兩國在穩定印太地區方面發揮中流砥柱的作用非常重要。”李在明當天在慶尚北道安東與高市早苗舉行105分鐘的小範圍會談，隨後又舉行擴大首腦會談，之後通過聯合媒體聲明表示：“雙方決定進一步擴大兩國間的供應網合作。高市首相提議深化與經歷供應網危機的其他亞洲國家的資源供應網合作，我們將積極參與。”兩國爲應對中東戰爭引發的能源危機，將加強液化天然氣及原油領域的合作。據悉，如果一方發生能源供應危機，雙方將以租借原油和石油產品的方式進行合作。今年1月，李在明訪問高市早苗的故鄉日本奈良縣，高市早苗時隔4個多月進行回訪，兩國間的“穿梭外交”得以實現。李在明表示：“我認爲這表現出了韓日穿梭外交的真實情景，邁出了開啓韓日關係新60年的有力第一步。”高市早苗也表示：“能夠在李總統的故鄉實施穿梭外交，感到非常高興。”兩國首腦再次確認了韓半島無核化的意志，並一致同意在對朝政策上兩國以及韓美日三國的緊密聯繫和互助。李在明表示：“這說明了韓國政府將構建韓朝和平共存、共同成長的‘無需戰鬥的和平韓半島’的立場。”尹多彬記者 empty@donga.com