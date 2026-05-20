現代汽車集團人形機器人“阿特拉斯”再進化 可搬運23公斤冰箱

現代汽車集團旗下機器人業務子公司波士頓動力公司的人形機器人“阿特拉斯（Atlas）”，計劃于2028年投入現場。近日，壹段“阿特拉斯”搬運23公斤重冰箱的視頻公開。繼本月早些時候展示其機械體操動作、強調可在非定型姿態下作業之後，此次又展現出物體搬運能力。隨著“阿特拉斯”以日新月異的面貌宣告其投入現場已進入“倒計時”，以及寶馬工廠中人形機器人爲3萬輛汽車生産作出貢獻等，全球産業現場的機器人應用競爭正在全面展開。● 波士頓動力強調“阿特拉斯”現場投入能力當地時間18日，在波士頓動力優兔頻道上發布的壹段標題爲《阿特拉斯，能幫我拿瓶飲料嗎？》的視頻中，“阿特拉斯”雙膝微屈，用雙臂平穩地擡起冰箱，隨後保持平衡移至後方的餐桌，接著僅上半身旋轉180度，將冰箱小心翼翼地放到了餐桌上。波士頓動力就此視頻表示，“這是展現全身控制技術發展的案例”，並強調“‘阿特拉斯’正超越實驗室級別的演示，進入可在變數衆多的産業現場執行作業的階段”。同壹天，通過標題爲《“阿特拉斯”如何學習？》的優兔視頻，公司公開了爲實現上述冰箱搬運的訓練方式。公司說明稱，“阿特拉斯”通過基于大規模模擬的強化學習，在數周內便可在實際環境中實現動作。這意味著它在“虛擬空間”中反複經曆成功與失敗，自行推導出了最優動作。據悉，在測試中阿特拉斯還成功完成了最大45公斤冰箱的搬運。現代汽車計劃從2028年起量産“阿特拉斯”並將其投入汽車生産線，2030年將探討把應用範圍擴大至更複雜的工序。● 寶馬工廠機器人已助力生産3萬輛汽車“阿特拉斯”的競爭對手們也在積極行動。人形機器人正不斷投入全球各産業現場。寶馬今年2月公布了在美國斯帕坦堡工廠試運行美國初創公司Figure AI的兩台機器人“Figure 02”長達10個月的結果。在此期間，“Figure 02”裝載了9萬多個钣金零件，爲SUV X3的3萬輛生産作出了貢獻。基于這壹成果，寶馬決定今年夏天在德國萊比錫工廠的電動汽車電池組裝工序中投入瑞典機器人企業Hexagon Robotics的“AEON”。日本機場也首次投入了人形機器人。日本航空從本月起，在東京羽田機場投用中國機器人初創公司宇樹科技的“G1”和優必選的“Walker E”。在持續至2028年的試驗期內，機器人將負責將裝有貨物的集裝箱裝上飛機的工作。未來還將探討將其應用範圍擴大到機艙清掃等領域。美國銀行預測，明年人形機器人出貨量將約爲9萬台，到2030年將增至120萬台。但有指出，韓國因缺乏安全標准，機器人投入現場的速度較其他國家緩慢。法務法人華宇産業安全專門委員朴志勳強調，“安全規制若跟不上，企業只能對引進猶豫不決。壹旦國際標准制定，應迅速在國內適用，企業才能依據國內外標准積極推動機器人的引進。”崔元英記者、邊鍾國記者 o0@donga.com、bjk@donga.com