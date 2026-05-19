美國矽谷上演了壹場人類與人形機器人的對決。美國人形機器人企業Figure AI于17日（當地時間）通過YouTube直播了旗下機器人“Figure 03”與人類的分揀包裹對決。這場長達10小時的對決，以“人類實習生”的微弱優勢獲勝而告終。從17日上午10時（當地時間）到晚8時，總共10小時的人機對決中，人類共分揀了12924件，Figure 03分揀了12734件。僅差190件。起初，人類實習生速度極快，占據壓倒性優勢，但中途因疲憊而喝水、上洗手間、停下來用晚餐，差距逐漸縮小。在直播人機對決的YouTube頻道上，有留言稱“再給點時間，機器人可能就贏了”，也有人評論說“機器人不吃飯不休息，居然還輸了，這更讓人意外”。Figure AI正在直播人形機器人分揀包裹的作業。壹開始只想展示8小時的作業，但隨著反響升溫，他們表示“將壹直播到機器人出故障爲止”，並持續進行直播。從13日起至第五天的17日，直播擴大爲人機對決活動。截至18日下午4時，Figure 03型機器人已連續作業約110小時，迄今累計處理的包裹數量突破13萬件。如需更換電池而離開工位，其他機器人會前來接替繼續作業。Figure AI在官方X賬號上說明稱，“機器人通過網絡連接，全天24小時運轉，這壹切完全自主實現”。崔智媛記者 jwchoi@donga.com