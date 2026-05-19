出現裂痕的同盟，“同行”是疲憊的，“獨行”是可怕的



駐韓美軍司令布倫森去年年初將韓國比喻爲“懸浮在日本和中國之間的航空母艦”時，人們還認爲這是爲了強調駐韓美軍的存在價值，是衝着華盛頓要認可的鬥爭。雖然這立馬引發了把韓國作爲對華前進基地的危險想法的爭議，但也可以看作是對抗特朗普連任後再次擡頭的駐韓美軍裁軍論的有用話題。



然而，布倫森並沒有止步於此。去年11月，他又以新聞稿的形式，在駐韓美軍官網上發佈題爲《印太地區隱藏的戰略優勢》文章，並附上所謂“翻轉地圖（東面在上方的地圖）”。當時距離韓美公佈經貿與安全協議（共同清單）僅過去兩天。他就像是早有準備一般，公開原本用於內部教育的資料，對韓國展開了輿論戰。



這一地圖與北方居上的標準地圖不同，是東面在上，中心是韓半島，上面是日本，右邊是臺灣和菲律賓，下面是中國，左邊是俄羅斯。平澤美軍基地與各國首都之間被劃上直線，標出了各自的距離。布倫森強調“連接韓國-日本-菲律賓的戰略三角形”，突出了韓國作爲對抗朝鮮-中國-俄羅斯三角最前線的重要性。



對於布倫森來說，韓美“同盟現代化”協議就是擴大駐韓美軍的靈活性，即從固定軍隊轉變爲快速機動部隊。特別是美國今年1月公佈的《國家防衛戰略》報告明確向韓國提出“遏制朝鮮的首要責任”，要求對美國提供“決定性或更有限的援助"，已把調整駐韓美軍作用視爲既定事實。



2月駐韓美軍戰鬥機飛往西部海域上空，險些與中國發生軍事衝突，這無異於正式開始牽制中國任務的信號。對此大吃一驚的是韓國政府。在向布倫森提出抗議時，甚至出現了駐韓美軍有沒有事先告知西部海域演習計劃，後來又就布倫森有沒有道歉等發生爭論，矛盾進一步加深。之後接連出現情報泄露爭議等不和諧音也是因爲這個原因。



在歷屆駐韓美軍司令中，像布倫森一樣引起爭議的情況很少見。按照慣例，即使有矛盾，也要在幕後協調或在卸任後坦白。但這並不意味着布倫森與衆不同。在把身穿制服的四星司令投入外交談判的特朗普政府中，布倫森的行動並不突出。他只是個忠於白宮和五角大樓的軍人.



布倫森現在站在了圍繞戰時作戰指揮權移交的矛盾中心。他上個月出席美國國會時，提出要警惕“政治便利主義”，並稱滿足戰時作戰指揮權移交條件的時間爲2029年第一季度（1-3月）。雖然距離李在明政府任期（2030年6月）還有1年多的富餘時間，但“最晚也要在2028年之前完成”的韓國政府毫不掩飾對此的不滿。



韓國國防部長安圭伯最近緊急訪問華盛頓也是因爲這個原因。但安圭伯只是確認美方“想法略有不同”，貶稱布倫森的時間表爲“軍方人士的說法”。當然，最終決定需要根據兩國總統的“政治決心”作出。但也不能因此而忽視現場最高指揮官的發言權。現在布倫森說：“被逼去做沒有充分準備的事情的可能性讓我無法入睡。”



同盟現代化需要戰時作戰指揮權移交和美軍靈活化像齒輪一樣相互銜接，而不能是隻讓任何一方先走。如果韓美在沒有進行精巧協調的情況下，向着各自有利的方向加快步伐，同盟必然會脫離軌道。



戰時作戰指揮權的移交不只是滿足條件。如果韓國軍隊四星將軍擔任聯合司令，美軍副司令是否維持四星，聯合國軍司令的地位如何，之前埋下的“燙手山芋”不止一個兩個。尊重駐韓美軍的靈活性，但不讓韓國捲入不希望的紛爭中，這樣的問題如何處理？能否阻止韓國的出發基地化，如何應對兩個同時發生的戰爭，需要達成戰略性的協調。



溫斯頓·丘吉爾很早就說過：“比與同盟並肩作戰更糟糕的事情只有一個，那就是在沒有同盟的情況下戰鬥。”與同盟一起走的路非常不舒服和疲憊。但是，沒有同盟獨自走路則非常可怕。當然，這些話並不僅僅適用於韓國。單方面向同盟提出賬單並強迫費用的美國霸凌老大式態度也應該改變。

