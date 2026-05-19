法院叫停三星電子部分總罷工……“要留下最起碼的人力”

韓國一法院決定，即使三星電子工會進行總罷工，也要把能夠啓動半導體生產線的最低限度人力留在工廠。法院採納了三星電子方面強調的“即使工廠停產一天也會造成巨大損失的半導體產業的特殊性”的主張。水原地方法院民事31庭（庭長法官沈佑正）18日援引三星電子“請阻止非法罷工”的主張以及以三星超企業工會三星電子支部、全國三星電子工會爲對象提出的臨時處理申請。三星電子方面主張，工會預告的中斷必要工作、佔據生產設施等是“違法爭議行爲”，是非法的。法庭接受了三星電子方面的主張，即投入新晶片、管理晶片停滯等啓動半導體生產線的業務相當於“安全工作”。安全工作是爲了防止工作設施受損或原料、產品損壞的業務，根據工會法，安全工作在罷工中也要正常進行。法庭對工會表示：“安全工作不能妨礙有如罷工之前的人力、啓動時間、啓動規模。”如果違反該規定，兩家工會每天需要各支付1億韓元，2個工會委員長各支付1000萬韓元。法庭表示：“半導體設施的情況是，設備一旦受損，經過修理重新啓動需要相當長的時間和費用。在爭議行爲期間，爲防止設施受損的工作也有必要和平時一樣進行。”與此同時，裁決中還包括“爲了正常啓動防災設施等安全保護設施，也需要人員留在現場”的內容。工會佔據生產及研究設備、計算機通信設施等或妨礙勞動者出入的行爲也被禁止。但三星電子認爲，在預計參與罷工的人員超過3萬名的情況下，依靠法院這一決定投入的職員規模只有7000多名，因此難以阻止罷工。工會方面也表示：“工會尊重法院的決定，將於21日進行預定的爭議活動。”宋慧美記者、朴鍾民記者 1am@donga.com、blick@donga.com