李在明喊話三星電子工會：“企業經營權也應得到尊重”

李在明總統18日表示：“企業經營權也要像勞動權一樣得到尊重。現行憲法保障所有國民的基本權利，但在不侵犯本質內容的範圍內，可能會爲了公共福利等受到限制。”在總罷工預告日21日三天前，三星電子勞資雙方展開了談判，李在明的講話被解讀爲暗示，如果工會強行罷工政府可能會啓動“緊急調停權”。李在明當天在X（前推特）上寫道：“過猶不及，物極必反。”解讀認爲，李在明引用《論語》和《唐書》中‘過度可能還不如不及，事物達到極致則會走向相反方向’的句子，委婉地批評了三星電子工會的要求。三星電子工會要求廢除年薪50%的績效獎上限，並把營業利潤的15%作爲績效獎的財源。李在明表示：“勞動者應該在提供勞務方面得到正當的勞動報酬，投資後承擔危險和損失的股東們擁有企業利潤的份額。制憲憲法曾經規定過勞動者的企業利益均分權。”這意味着，既然明確規定勞動者分配企業部分利潤權利的憲法條款已被刪除，三星電子等部分工會要求與營業利潤聯動、把績效獎制度化的要求是過分的。李在明親自向三星電子工會喊話，被解讀爲一旦三星電子舉行罷工、政府的介入將不可避免。國務總理金民錫17日通過對國民談話表示：“如果三星電子罷工導致國民經濟遭受巨大損失，政府爲了保護國民經濟，將尋求包括緊急調停在內的所有可能的應對手段。”仲裁三星電子勞資磋商的中央勞動委員會決定，到19日爲止進行爲期兩天的“第二次事後調停”，將日程延長到兩天是因爲勞資之間的分歧很大，磋商無望早期結束。作爲單獨調停委員參與事後調停的中央勞動委員會委員長朴秀根當天與記者們見面表示：“今天難以出臺調停方案。”中央勞動委員長作爲調停委員參與個別企業的勞資仲裁是非常罕見的。據悉，如果事後調停破裂，工會強行罷工，政府有可能立即啓動緊急調停權。雖然現行法律上對緊急調停權的時間沒有明確規定，但政府似乎得出了即使在罷工的同時立即啓動緊急調停權在法理上也沒有問題的結論。但據悉，政府內部正在積極討論即使開始罷工，也要進一步觀察勞資交涉情況後再啓動緊急調停權的方案。朴訓翔記者、世宗=李文洙記者 tigermask@donga.com、doorwater@donga.com