奈飛劇集《Wonder Fools》上線 演繹“傻乎乎”者拯救世界的另類英雄故事

1999年，世紀之交的虛擬城市“海星市”。有三人在這裏偶然獲得了超能力。頃刻間成爲超能力者的他們，必須對抗反派，拯救世界。問題是，這些人屬于與英雄相去甚遠的類型。15日上線的奈飛（Netflix）劇集《Wonder Fools》（8集）標榜爲超能力喜劇冒險。當天在首爾鍾路區壹家咖啡廳見到的劉仁植導演流露出期待感，表示“光是完成制作本身，就好像實現了自己的夢想”。劉仁植曾憑借《浪漫醫生金師傅》系列和《非常律師禹英禑》等連續取得巨大成功，但他坦言，“英雄題材在韓國並非經過驗證的類型，所以壹直有負擔。雖不敢保證票房成功，但想嘗試沒做過的事的念頭很強烈”。《Wonder Fools》正面顛覆了好萊塢式英雄題材的既定公式。這部作品中沒有那種天生注定要拯救世界的主人公。取而代之坐上英雄位置的，是在小區裏被稱作“人渣”“極品奇葩”“冤大頭”的“傻瓜們（全羅南道方言，指愚鈍的人）”。因此標題也定爲“Wonder Fools（驚人的傻瓜們）”。劉仁植將這壹點比喻爲“電池的味道”，視作與以往作品的差異化所在。“我在《Wonder Fools》中最感興趣的壹點，就是類型是主流，但角色和台詞卻很小衆。酸酸麻麻、酥酥癢癢的台詞味道，以及不知道會蹦到哪兒的思維方式的角色，跟英雄題材嫁接在壹起，似乎會産生壹種奇妙的趣味。”作品的概念和展開大致可以預料，多少有些緩慢的節奏等，或許會留下遺憾。但這部追問“平凡人的資格與用處”的作品表明，它並非單純的喜劇冒險，而是追求成爲壹部人性劇。“並非壹無是處，只是還什麽都沒做”（殷彩妮）這句台詞便是代表。事實上，該作品曾長期處于劇本狀態，未能見到曙光。劉仁植導演2020年首次接到初稿，但受各種限制和日程影響，不得不暫且擱置。此後因執導《非常律師禹英禑》，項目進壹步被推遲。後來憑借《非常律師禹英禑》獲得國際獎項，在飛往海外的飛機上，劉仁植將劇本拿給了演員朴恩斌看。朴恩斌“希望劇本能有進展”的反應成爲壹個契機，讓漂泊數年的項目得以重新啓動。如同這段制作幕後故事壹樣，朴恩斌在作品中的存在感也相當強。她飾演獲得瞬間移動能力的殷彩妮，這是壹個難以預測的角色，擺脫了以往端莊的形象。劉仁植說：“禹英禑和殷彩妮的共同點是，‘即使有人反對也會走到底的執著勁和正義感’，我認爲那正是朴恩斌演員本人所擁有的色彩之壹。” 再加上在電視劇《苦盡柑來遇見妳》中飾演夫商吉（“哈西大叔”）的崔大勳和演員林成宰的生活化演技，進壹步強化了喜劇色彩。在作品中，超能力覺醒後無法好好控制自己力量的車銀優飾演了李雲淨壹角。車銀優近期曾卷入通過壹人經紀公司進行200億韓元規模的逃稅爭議。劉仁植在制作發布會上就此表示，“爲了整體群像戲，車銀優也熱情地、很好地完成了拍攝。這是所有人都付出心血的作品，因此沒有任何分量上的剪輯”。金泰彥記者 beborn@donga.com