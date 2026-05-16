人工智能數據中心需求激增 銅價創曆史新高

人工智能（AI）和地緣政治不確定性正在撼動全球工業用礦物市場。就用于人工智能基礎設施的銅而言，爆發式增長的需求已令供應難以跟上。加之中國禁止硫酸出口，銅價已飙升至曆史最高價。硫酸是銅冶煉所需的核心原材料，其供應短缺正助推銅價上漲。環保電力基礎設施儲能系統中必不可少的锂，其價格也已漲至低位的3倍水平。13日（當地時間），美國紐約商品交易所（COMEX）7月期銅期貨價格收于每磅6.6美元。雖較刷新曆史最高價的前壹天（6.64美元）小幅下跌，但仍保持強勢。銅被稱爲“銅博士（Dr. Copper）”，是預測全球景氣狀況的先行指標。因經濟複蘇前景看好時，需求便會增加且價格隨之上漲，故銅價往往會預先反映這壹趨勢。最近的銅價上漲由人工智能主導。谷歌、微軟、亞馬遜等全球大型科技公司正大規模建設的數據中心，在電力供應與配電、熱管理及冷卻、連接數據中心內外的電纜等方面均大量使用銅。能源咨詢公司伍德麥肯茲在去年10月的報告中預測，到2030年，僅人工智能電網的銅年需求量就將達到110萬噸。與昂貴的半導體不同，銅在數據中心建設成本中所占比重不足1%，因此即使銅價上漲，需求也不會減少，從而推高價格。在俄烏戰事持續之際，歐洲國家著手重整軍備，且中東戰事又在此間擴大，這也增加了銅的需求。據歐洲防務局透露，壹發155毫米炮彈需使用0.5公斤銅，而烏克蘭在戰爭中每天消耗數千發。伍德麥肯茲預測，若歐洲將國防開支提升至國內生産總值的3.5%，未來十年銅的年需求量將增加2.5萬噸至4萬噸。中國禁止硫酸出口也對銅供應鏈造成了影響。銅精煉工序需要硫酸，而中東是硫酸原料硫磺的主要産地。因美國與伊朗的戰爭導致霍爾木茲海峽被封鎖，中東産硫磺供應受限，中國從本月起開始中斷出口。政府雖未正式發布，但據香港《南華早報》等華文媒體報道，政府已向硫酸生産企業通報了停止出口的方針。二次電池核心礦物锂的價格在12日也漲至每公斤24.14美元，較去年五至七月在7美元左右交易的低位上漲超過3倍。僅今年開年以來，锂價就上漲了超過70%。在電動汽車投資大幅增加的2022年，锂價曾急劇上漲，突破每公斤70美元，但受電動汽車暫時性需求放緩影響，又暴跌了80%至90%。然而，近期人工智能數據中心不間斷電源、電力系統電池儲能系統的需求有所增加。中國著手引導高成本礦山調整供應，津巴布韋的锂精礦出口也出現差池，隨著供應減少，價格隨之上漲。LS證券研究員洪成基（音）解釋說：“去年锂需求增長量的50%以上來自儲能部門”，“需求層面儲能系統發揮支撐作用，隨著供應調整導致庫存減少，預計價格將進壹步上漲。”洪錫浩記者 will@donga.com