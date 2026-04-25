“平壤無人機”案壹審 尹錫悅被求刑30年 金龍顯被求刑25年

就前總統尹錫悅爲制造宣布緊急戒嚴的名分而多次向朝鮮派出無人機的涉內亂罪嫌疑，特別檢察官趙恩錫24日請求法院判處其有期徒刑30年。特檢組同時對涉嫌接受報告並指揮當時“平壤無人機作戰”的前國防部長官金龍顯求刑25年。24日，首爾中央地方法院刑事合議36庭（庭長李正烨）對尹錫悅和金龍顯進行壹審結案公審。特檢助理張佑誠表示：“這是以營造戒嚴條件爲目的，企圖制造韓半島戰時狀況的反國家、反國民犯罪”，並據此對尹錫悅提出上述求刑。張佑誠指出：“（其行爲）對國家安保造成實質危害，導致大韓民國軍事利益受到損害。”特檢組對同案被起訴的前防諜司令官呂寅兄求刑20年，對前無人機司令官金龍大求刑5年。據透露，在非公開進行的結案公審中，尹錫悅方面抗辯稱：“審理內亂首腦嫌疑案件的壹審法院已將決定戒嚴的時間認定爲2024年12月1日。即便如此，特檢組仍在持續主張‘平壤無人機作戰’是爲營造戒嚴而實施的行爲，這純屬虛構。”據悉，尹錫悅本人還當庭宣讀了在看守所寫下的長達10頁的立場文件。此外，法院將于29日下午3時對尹錫悅涉嫌妨礙高位公職者犯罪調查處執行逮捕等案件進行二審宣判，並進行實時直播。這是尹錫悅首次迎來上訴審判決。1月16日，壹審法院以涉嫌特殊妨礙執行公務等罪名，判處尹錫悅有期徒刑5年。高道藝記者、呂根浩記者 yea@donga.com、yeoroot@donga.com