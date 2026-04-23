空軍飛行員爲拍紀念視頻擅自機動 致兩架戰機空中相撞

韓國空軍壹名飛行員爲拍攝個人紀念影像，擅自進行飛行計劃外的戰機機動，導致與另壹架戰機發生空中相撞事故。監查院監查結果于22日披露了這壹事件。據監查院消息，空軍前少校A某于2021年12月，爲紀念人事調動前最後壹次飛行而嘗試拍攝視頻。期間，A某在未與其他飛行員協商的情況下，操縱戰機爬升並翻轉。起因是同編隊另壹架戰機的飛行員表示願爲其拍照，A某遂調整拍攝構圖。在此過程中，A某所駕戰機的尾翼與同編隊另壹戰機的左側機翼發生碰撞。據悉，發生事故的戰機爲韓國空軍主力機型F-15K。事故造成兩架戰機部分受損，産生約8.787億韓元的維修費用損失。所幸無人員傷亡。韓國國防部認定前少校A某對事故負有重大過失責任，責令其全額賠償上述金額。A某承認自身過失，但主張自己並非負有軍需品保護與維護責任的“會計關系職員”，並向監查院申請裁決。監查院判定，鑒于飛行員對戰機的運用擁有全權，A某屬于《會計職員責任法》規定的會計關系職員。監查院指出，A某“爲拍攝私人目的的視頻，在未告知其他飛行員的情況下操縱戰機機動，並引發碰撞”，其行爲“構成重大過失”。不過，監查院將A某的賠償金額減至十分之壹，即約8787萬韓元。監查院解釋稱，軍方對飛行員在飛行中的拍攝慣例疏于管控，亦負有管理責任；同時考慮到A某自2010年授銜後長期擔任戰機飛行員，對戰機實施安全管理並通過試飛等方式爲戰機的有效維護保養做出貢獻。李潤泰記者 oldsport@donga.com