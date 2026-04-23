布倫森就移交戰時作戰指揮權表示：“政治便利不能優先”

駐韓美軍司令澤維爾·布倫森（上將，照片）當地時間21日出席美國參議院軍事委員會時表示，在移交戰時作戰指揮權的過程中，“政治便利”不能優先於條件。分析認爲，這是對美國特朗普政府響應李在明政府在任期內（2030年6月）移交作戰指揮權的方針的現狀表示強烈憂慮。布倫森強調：“（移交作戰指揮權）是基於條件的移交。要繼續保障政治便利不會優先於條件。只有專注於條件，韓國和美國才能更加安全。”布倫森此前曾多次強調，考慮到朝核威脅的升級等因素，戰時作戰指揮權的移交應該在韓美協商一致的條件完全滿足的情況下推進。他在去年8月的記者座談會上曾表示：“如果選擇捷徑，韓半島軍事應對態勢將岌岌可危。”同年12月，他在某在線研討會上曾表示：“不能爲了配合日程而稀釋或忽視條件。”但是，韓美在去年的年度安保磋商會上，就今年內完成戰時作戰指揮權移交第二階段（FOC）檢驗達成協議等，正在加速移交工作。如果FOC檢驗最終過關，韓美將通過後續討論得出作戰權移交“目標年度”，並進行最後3個階段的完全任務執行能力（FMC）檢驗。也有分析認爲，10月在華盛頓舉行的韓美年度安保磋商會上，特朗普政府任期的最後一年即2028年，可能會被提出爲作戰權移交目標年度。有評價認爲，布朗倫站在了最近爆發的《非軍事分界線法》、通報西部海域空中演習、統一部長鄭東泳泄露涉朝鮮核設施情報等韓美不和諧音的中心。對於在中東重新部署部署在韓國部署的薩德系統會對遏制朝鮮產生何種影響的提問，布倫森回答說：“沒有轉移任何薩德系統。我們正在發送彈藥，正在等待移動（彈藥）。”分析認爲，這意味着在維持慶尚北道星州的薩德炮臺不變的情況下，從中東抽調了儲備的薩德用攔截導彈。尹相虎 ysh1005@donga.com