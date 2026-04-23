正值四五月春季，韓國各地戶外音樂節接踵而至。從大衆樂隊之聲到爵士樂、亞洲流行音樂，觀衆可盡享多元音樂盛宴。首場活動“奧森音樂節”將于本月25日、26日在首爾麻浦區蘭芝漢江公園舉行。演出設“快樂舞台”與“幸運舞台”兩大舞台。首日，新飛樂隊、FTIsland樂隊以及新人類樂隊、遠東亞洲老虎樂隊等將展現強勁能量。次日，CNBLUE樂隊、Xdinary Heroes樂隊、Cant Be Blue樂隊等將呈現各具特色的樂隊之聲。下月22日至24日，“首爾爵士音樂節”將在首爾松坡區奧林匹克公園壹帶舉行，觀衆可于此集中領略平日難得壹見的爵士音樂家風采。今年，被譽爲“爵士樂活曆史”、曾14次榮獲格萊美獎的赫比•漢考克時隔11年再次訪韓，將在最後壹天登台獻藝。以融合靈魂樂、放克與嘻哈的表演備受矚目的賈內爾•莫奈，Seventeen成員道兼與勝寬組成的小分隊“梅博茲”，冰島樂隊獸人樂團等也將加盟，帶來豐富多彩的舞台。下月30日與31日，兩場魅力迥異的音樂節將同時開啓。可在首爾麻浦區文化儲備基地享受感性樂隊音樂的“美麗薄荷生活”音樂節，以及在仁川永宗島百樂達斯城品味亞洲流行音樂潮流的“亞洲流行音樂節”將聯袂上演。“美麗薄荷生活”首日，Daybreak樂隊、LUCY樂隊、Peppertones樂隊等充滿春日氣息的藝人將登台表演。次日，Roy Kim、張基河、樂童音樂家等音樂節常客將悉數亮相。“亞洲流行音樂節”則涵蓋搖滾、民謠、流行、嘻哈等多種類型的演出。曾參與組建對日本城市流行樂形成産生影響的樂隊“Sugar Babe”的大貫妙子將首次在韓演出。泰國樂隊“Yonlapa”、台灣地區獨立嘻哈音樂人“Someshiit”等個性鮮明的亞洲音樂人也將與觀衆見面。史智媛記者 4g1@donga.com