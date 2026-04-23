特朗普單方面宣佈“停戰延長到談判結束”

美國總統特朗普當地時間21日表示，將延長與伊朗的停火。前一天，他考慮到與伊朗的第二次停戰談判情況，將原定21日的停戰結束期限延長一天至22日，隨後又突然宣佈延長停戰期限。特朗普21日通過“真實社交”平臺表示：“從巴基斯坦方面接到了在伊朗領導人和代表們制定統一提議之前擱置對伊朗的攻擊的要求。美國將延長停戰時間，直到伊朗提出建議，討論以某種方式得出結論爲止。”由於沒有提及停戰時限，因此有分析認爲事實上是無限期延長，美國政治媒體Axios22日援引消息人士的話報道說，停戰將延長3至5天。有評價認爲，如果停戰期間沒有談判成果，特朗普曾暗示將對伊朗發電站和能源等民間基礎設施採取軍事行動，但隨着他後退一步，美伊矛盾暫時避免了激化爲全面戰爭的危險。但也有人擔心，雙方在封鎖霍爾木茲海峽、遏制伊朗核能力等核心爭論點上持續着緊張的心理戰，也沒有確定準確的談判日程，因此此次戰爭陷入了“零時鐘”狀態。伊朗國家電視臺22日報道說：“伊朗不承認美國延長停戰期限，將根據國家利益行事。”有分析認爲，伊朗是在暗示，只要美國不解除（逆向）封鎖海峽等措施，就視爲戰爭狀況，不會參加談判。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com