韓國加入經合組織30年，連續12年未能突破4萬美元大關



今年是韓國加入被稱爲“發達國家俱樂部”的經濟合作與發展組織（經合組織）30週年。1996年10月，韓國成爲第29個成員國時還只是邊緣新興國家，如今已躋身世界前10位經濟規模的強國之列。從接受國際社會援助的國家蛻變爲提供援助的唯一國家，這一頭銜證明了韓國經濟所書寫的奇蹟歷史。



但是，要說慶祝加入發達國家俱樂部30年來的成就，韓國面臨的現實非常沉重。老年人貧困率和自殺率在經合組織成員國中最高，生活滿意度仍然最低。日益嚴重的兩極化和工作崗位的緊缺使國家的未來青年們失去了夢想。尤其令人痛心的是，曾經耀眼的壓縮增長的引擎正在冷卻。雖然2014年開啓了人均國內生產總值（GDP）3萬美元的時代，但此後12年似乎陷入了陷阱，幾乎原地踏步。這與平均5、6年後突破4萬美元門檻的經合國家主要成員形成了鮮明的對比。



陷入低生育、高齡化泥潭而失去活力的韓國經濟正在加速早衰現象。2000年代初期5%的潛在增長率下降到了1%左右。過去的追趕型產業模式已經壽終正寢，代替它的超差距技術和新產業的培育卻停滯不前。無論是出口還是股市，都未能擺脫只依靠半導體的危險走鋼絲。僵硬的勞動市場和過度的限制降低了生產效率，也萎縮了革新的投資。最近還遇到了中東事態這一伏兵，稍有不慎，別說前進，甚至有可能後退，這種不安感正在加大。



剛剛加入經合國家敲響發達國家大門的韓國雖然隨即遭遇了外匯危機，但通過結構改革和擴大研發投資、構築信息通信基礎設施等成功擺脫了中等發達國家的陷阱。甚至被世界銀行稱爲“超級明星”。但是此後，隨着結構改革和產業結構調整的延遲，未能越過下一個門檻。



現在是果斷更換阻礙增長和革新的舊發動機的時候了。政府應該加快去年闡明的規制、金融、公共、年金、教育、勞動等6大核心領域的結構改革速度。我們需要一個轉折點，使韓國從“表面上的發達國家”躍升爲真正的發達國家。

