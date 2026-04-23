MLB賽季首次“韓國德比”上演 李政厚貢獻多安打 金慧成擊出安打

美國職業棒球大聯盟（MLB）本賽季首場“韓國德比”22日上演，效力于舊金山巨人隊的李政厚（28歲）與洛杉矶道奇隊的金慧成（27歲）同場競技，兩人均擊出安打並貢獻打點。“風之孫”李政厚在主場比賽中作爲第六棒右外野手首發出場，交出3打數2安打1打點的成績單，幫助球隊以3比1取勝。至此，李政厚在最近10場比賽中第6次完成多安打表現，賽季打擊率也從前壹天的0.244提升至0.259。第壹局下半，舊金山巨人以2比0領先，在壹人出局、壹三壘有人的局面下，李政厚迎來首次打擊，面對對方先發投手山本由伸（28歲）擊出右外野安打。三壘跑者馬特•查普曼（33歲）借機跑回本壘得分，李政厚收下1分打點。第六局下半，舊金山巨人以3比1領先，兩人出局、壘上無人的情況下，李政厚再次擊出右外野安打，達成單場多安打。隨後上場的打者埃利奧特•拉莫斯（27歲）在滿球數後擊出中外野安打，李政厚憑借“自動起跑”直沖本壘，但遭觸殺出局，未能得分。第八局上半守備時，李政厚被赫拉爾•恩卡納西翁（29歲）換下，結束當日比賽。當地媒體援引消息稱，舊金山巨人三壘跑壘指導教練埃克托爾•博爾格向李政厚發出了直沖本壘的冒險跑壘信號。李政厚近期因激烈滑壘導致腿部狀況不佳，爲接受治療而提前退場。不過，傷勢據悉並不嚴重。金慧成作爲道奇隊第七棒遊擊手首發出戰，貢獻1打數1安打1打點1次四壞球保送。第二局上半，道奇0比3落後，金慧成在首次打擊中擊出中外野安打。第四局上半，在壹人出局滿壘的局面下，金慧成選到四壞球保送，擠回1分打點，成爲道奇隊當日唯壹收獲打點的球員。不過，第壹局下半守備時，金慧成在處理對方第壹棒打者維利•阿達梅斯（31歲）的擊球時出現傳球失誤，間接導致球隊丟掉3分。金慧成反手接球後傳向壹壘，球越過壹壘手頭頂，阿達梅斯趁機上到二壘，該球被記錄爲“壹安打壹失誤”。道奇隊第壹棒指定打擊大谷翔平（32歲）當日首發出場，連續53場比賽上壘，刷新亞洲球員在該項目上的最長紀錄。大谷翔平前三打數無安打，但在第七局上半憑借內野安打延續紀錄。原本可能成爲普通遊擊方向滾地球的擊球，因遊擊手防守站位偏向二壘壹側，大谷翔平安全上到壹壘。此前該紀錄由已退役的秋信守（44歲，退役）保持，爲連續52場比賽上壘。趙英宇記者 jero@donga.com