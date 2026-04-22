石油最高價格制的副作用正在增大……到了啓動“退出戰略”的時候



爲了應對因中東戰爭爆發而油價暴漲，政府實行“石油最高價格制"已經過了40天，是否應該繼續運營這一制度引起了很大的爭議。從短期來看，該制度具有降低油價、減輕消費者負擔的效果。但是，由於它扭曲了價格功能，導致國民無法切實感受到節約能源的必要性。



自3月13日實行石油最高價格制以來，產業通商部每兩週公佈一次國內石油產品的最高價格。從24日零時開始實行的第四次最高價格將於23日公佈。此前，第三次與第二次相同，凍結爲每升汽油1934韓元，柴油1923韓元。



實行最高價格制第一天，汽油價格就創下了3年10個月以來的最大跌幅，效果立竿見影。但是隨着時間的延長，對麻痹價格決定功能的擔憂開始成爲現實。也就是說，普通國民駕車出行時，因油價上漲而需要承擔的費用僅停留在可承受的水平。因此，鼓勵推進制度的李在明總統也表示：“現在應該節約消費，但部分人的消費反而正在增加。”



財政負擔也在加重。據推算，實行該制度後的第一個月，4家煉油公司累計損失達1萬億韓元。爲應對持續6個月的情況，政府制定了每月7000億韓元、共4.2萬億韓元的補充預算，但費用很有可能比預想的還要多。這些稅金還要由不開車只乘坐大衆交通的國民來負擔。



美國的汽油價格與戰爭爆發前相比上漲了35.6%，而韓國汽油價格只上漲了18.4%。如果考慮到韓國主要引進的中東產迪拜油的價格比美國使用的油種上漲了很多，相當於韓國更是強硬地壓住了價格。與韓國情況相似的日本向煉油企業支付補貼，而不是最高價格，將價格上漲率控制在7.3%，但財政負擔仍在迅速增加。



即使戰爭馬上結束，預計國際油價也會在年底前維持比戰爭前更高的水平。雖然引進了短期的應急處方，但是拖着副作用增大的最低價格制，還有很長時間。即使維持對生計型運輸業者等弱勢羣體的直接或間接支援，現在也應該認真考慮中斷以普通消費者爲對象的普遍壓價政策。

