以色列竊聽美國對伊談判團……美國防部提升“防諜等級”至最高

據悉，以色列竊聽美國涉伊朗談判團通信曝光後，美國戰爭部（國防部）將對以色列的反間諜威脅等級提升至最高級別。以對黎巴嫩的大規模軍事行動爲契機，美以間裂痕正在加劇。《紐約時報》6日援引多名前、現任美國官員的話報道說，美國國防情報局和其他軍方情報機構最近制定報告，把對以色列的反諜威脅級別從“高”提升到“嚴重”。美以長期以來一直默許互相進行間諜活動。但最近美方認爲，以方試圖掌握美方美伊談判立場和戰略的舉動已超出限度。該報告指出，以色列加強對主導美伊結束戰爭談判的總統中東特使威特科夫、國防部政策副部長科爾比等美高層官員的竊聽。特別是，美國是在發現其駐以國防人員的手機上被偷偷安裝竊聽軟件後，制定了這份報告。美國官員認爲，以色列的反間諜威脅程度高於其他任何盟友，甚至比部分敵對國家還要高。因此，美國國防部是否會採取限制與以色列共享情報範圍的措施也備受關注。一名高級官員對《紐約時報》指出：“特朗普第二屆政府上臺後，以色列針對美國高級官員的情報收集攻擊性達到了‘狂亂’的程度。”美國國防部拒絕對此發表評論。美國對以色列的反間諜威脅警告是在兩國圍繞黎巴嫩停戰矛盾全面爆發之際發出的。最近有報道稱，特朗普總統要求以色列總理內塔尼亞胡停止對黎巴嫩首都貝魯特的攻擊，甚至破口大罵。以色列則以摧毀黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨爲由，繼續進行伊朗一直反對的對黎空襲，特朗普盛怒之下罵道：“你TM到底在幹什麼？”當時伊朗還以以色列攻擊黎巴嫩爲由，主張中斷與美國的談判。張恩智記者 jej@donga.com