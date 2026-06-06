黃仁勳時隔8個月訪韓 稱“爲韓國帶來了驚喜禮物”

英偉達首席執行官（CEO）黃仁勳于本月5日再次訪問韓國，這距離他去年10月訪韓已過去8個月。黃仁勳當天將與主要大企業負責人進行“燒酒配五花肉”會面，此後至8日爲止，還將安排職業棒球開球、綜藝節目出演等多種行程。黃仁勳于5日乘坐專機抵達首爾金浦國際機場商務航空中心。他在抵達機場後隨即舉行記者會表示：“此行是爲了向韓國的合作夥伴及客戶表達感謝”，並稱“將與韓國合作夥伴就供應鏈協調等具體計劃進行商討”。黃仁勳預告，在訪韓期間將與韓國主要企業進行多種形式的會面。他表示：“爲韓國帶來了許多業務，也有壹些驚喜消息”，並稱“此次訪問期間，預計將與三星、SK、現代汽車、LG等進行多次會面”。像黃仁勳這樣的全球半導體企業負責人在不到壹年的時間內接連訪韓，實屬罕見。對此有分析認爲，這背後反映出隨著人工智能産業加速發展，英偉達迫切需要超越現有半導體領域，在機器人、遊戲、雲基礎設施等多個領域與韓國企業加強合作。黃仁勳從抵達首日便開始展開密集行程。記者會壹結束，他便前往首爾麻浦區的“T1 Base Camp”，與職業遊戲選手“Faker”李相赫會面。隨後在晚間，他又前往麻浦區弘益大學入口站附近的壹家烤肉店，與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光谟、Naver全球投資負責人李海珍等壹同進行了五花肉配燒酒的晚餐會晤。黃仁勳還計劃于6日錄制綜藝節目，7日前往蠶室棒球場開球。李棟勳記者、全慧珍記者 dhlee@donga.com、sunrise@donga.com