菲丹外長高麗大學演講稱“將爲守護國際體系與韓國合作”

“曾參加韓國戰爭的土耳其，將爲守護當前陷入危機的國際體系，再次與韓國緊密合作。”土耳其外交部長哈坎•菲丹于本月4日在首爾城北區高麗大學舉行的“第143屆國際政策論壇”上作出上述表示。他強調，第二次世界大戰後延續了80多年的當前國際體系，正因世界各地的戰爭與沖突而面臨危機，“有能力的各中等強國應填補那些裂痕與空白”。他還公開了自己與韓國的特殊緣分，稱其叔叔是韓國戰爭參戰老兵。菲丹外長是在下月于土耳其首都安卡拉舉行的北約（NATO）首腦會議前夕，對包括韓國在內的亞洲主要國家展開巡訪的。在由韓國土耳其大使館、高麗大學國際研究生院、高麗大學亞細亞問題研究所共同主辦的當天活動中，菲丹外長診斷認爲，伊朗戰事、以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭、烏克蘭戰爭等同時多發沖突的背後，是國際體系的危機。他指出，近80余年來建立的衆多國際機構、條約、首腦會議及合作體系已變得不可持續，並提出了以中等強國間合作、向多邊主義體系轉換等作爲替代方案。菲丹外長特別敦促對當前以美國、英國、法國、俄羅斯、中國五個常任理事國爲中心的聯合國安理會進行改革。他還強調，中東及亞洲域內的中等強國應秉持“區域自主意識”，從內部構建和平與穩定。他表示：“即便是再龐大、資源再豐富的單壹行爲體，也無法再獨自承擔全球性課題”，並呼籲區域內核心中等強國之間應開展相互合作。李知允記者 asap@donga.com