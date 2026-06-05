盡管備有充足選票……松坡區選舉管理委員會未進行分配

據悉，在6•3地方選舉正式投票中引發史無前例選票短缺事件的首爾市松坡區選舉管理委員會，雖然事先准備了充足的選票，但並未全部分配至投票站，而是留下了壹部分。有指責稱，選舉管理委員會因管理不善，自招了對選舉系統的不信任。據中央選舉管理委員會4日消息，松坡區選舉管理委員會爲正式投票作准備，印刷了相當于松坡區全體選民（56.5638萬人）50%的選票。松坡區選舉管理委員會未將全部選票配置到各投票站，而是爲應對選票不足，將其中壹部分留在選舉管理委員會。然而，因投票率上升，部分投票站從3日下午1時起出現選票不足、選民排隊等候的情況，但預備的選票卻未能及時分配至投票站。中央選舉管理委員會甚至未能准確掌握哪些投票站發生了選票短缺事件。3日，仁川和京畿道也接連有選民證實選票不足，但中央選舉管理委員會在當天下午3時向國民致歉的記者會上表示：“出現問題的投票站是位于首爾的14處。”然而，仁川市選舉管理委員會4日才遲遲公布轄區內2處投票站出現選票不足，並發布了道歉文。由于選舉管理委員會的安逸應對，首爾松坡區蠶室7洞第2投票站出現了主張選舉舞弊的示威人員等阻止投票箱運出、對峙進入第二天等混亂局面。李在明總統4日表示：“對在最需要萬無壹失的選舉管理上出現令人難以認同的漏洞，我感到非常遺憾”，並稱“如果有需要承擔責任的地方，就必須明確追究責任”。李知雲記者 easy@donga.com