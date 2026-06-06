習近平後天訪問朝鮮……應展現引領朝鮮無核化的“大國擔當”

中國國家主席習近平將於8日至9日對朝鮮進行國事訪問。這是習主席自2019年6月以來時隔7年再次訪朝。這也是朝鮮國務委員長金正恩去年9月爲參加中國戰勝節80週年閱兵式而訪問北京後，習主席和金委員長時隔9個月再次會面。閱兵式上，習主席與俄羅斯總統普京、金委員長並排站在一起，展示了朝中俄三國聯盟。今年是《中朝友好條約》簽署65週年，習主席訪朝將成爲再次確認兩國傳統同盟關係、展現密切關係的舞臺。朝中友好條約雖然包含了“一國遭受武力侵略時，另一國立即參戰”的“自動軍事介入”條款，但冷戰結束後事實上已成爲一紙空文。但是，朝鮮兩年前與俄羅斯簽訂“全面戰略伙伴關係”條約，恢復了軍事同盟，因此，朝中關係也會發生怎樣的實質性變化備受關注。對於我們來說，最關心的是朝核問題將會如何處理。習主席上個月接連會見訪華的美國總統特朗普和普京總統，討論了朝鮮問題，但對外發表的論調卻截然不同。美中首腦會談後，美方明確表示“兩國首腦確認了朝鮮無核化的共同目標”，但中方沒有提及相關問題。相反，在中俄首腦會談後，雙方發表了“反對對朝鮮武力施壓和單方面制裁”的袒護朝鮮的聯合聲明。但這並不意味着中國同意朝鮮拒絕無核化談判的態度。中國此前一直剋制談及無核化，但表示“維持政策的連續性和穩定性”，表明沒有廢除無核化原則。朝鮮在習主席宣佈訪朝的前一天公開金正恩視察新鈾濃縮設施的消息，也被解讀爲先發制人向習主席發出“不要談論無核化”的信息。兩國在覈議題上仍然存在分歧。近年來，中國的地位大大提高。對美國特朗普第二屆政府感到失望的西方領導人從今年年初起陸續訪問中國。有評價認爲，在最近與特朗普總統的會談中，中國作爲與美國平等的超級大國，“新型大國關係”已成爲現實。但是，中國是否起到了相應的作用還是個疑問。包庇不良鄰國，是不能成爲負責任大國的。習主席這次應該表現出說服金正恩參加無核化對話的樣子。