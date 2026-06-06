從畢業相冊中摳掉孩子，真的是爲了小朋友們嗎？



有兩張女學生們站在操場上做着調皮的手勢的照片。一張照片上有5個人，另一張只有4個人。一個孩子的模樣連同影子都抹得一乾二淨。背景的籬笆、樹木、地面的沙子都進行精修，通過電腦圖像作業填補了孩子站着的空位。



這是2023年10月因呼籲校園暴力而死亡的釜山某小學六年級學生趙某的故事。第二年2月，60多名同級生收到的畢業相冊中刪除了趙某的照片。學校給遺屬則另行送去了包括趙某在內的相冊，並稱這是“特別關照”。校方解釋說，這是爲了防止其他學生出現創傷後應激障礙（PTSD），但遺屬向國家人權委員會提交陳情書，稱“這是抹去受害者痕跡的第二次加害”。今年5月，人權委員會以“難以斷定是侵犯人權”爲由駁回了申請。



但人權委特別提出了比駁回決定（2348字）更長的2772字的討論意見，指出校方的應對不對。畢業相冊是正式記錄物，也是記錄學生回憶的象徵性資料，但學校在單獨製作的過程中沒有進行充分討論，也沒有向遺屬解釋。人權委員會特別指出，“有機會對追悼和哀悼死亡學生的方式進行思考，對恢復學生的情緒和共同治癒也有意義”，並向釜山市教育廳建議制定相關方針。



筆者很好奇人權委員會發表如此長意見的原因。釜山人權事務所的調查官表示：“接到陳情書後，校方的應對是否妥當、是否有相關操作規程等問題接連不斷。我們認爲不能只用‘駁回’一句話就結束，所以提出了比較長的意見。”調查官解釋說：“國家的作用是讓學生平安畢業，今後如果出現因死亡等各種原因不能畢業的學生，一線學校需要參考標準。”



根據美國預防自殺基金會和預防自殺資源中心的《學校事後應對自殺指導》，單方面將死亡學生排除在畢業相冊之外是禁忌。因爲迴避性應對反而會惡化剩下學生的心理創傷。相反，建議在死亡學生的照片下並記死亡年份，必要時寫上“記着你，我們將努力消除精神健康問題和圍繞自殺的偏見”的字樣。



去年，全國自殺的小學、初中、高中學生達243人。自2021年197人以後，這一數字每年都在增加。但是教育部的“學校應對危機方針”仍然停留在事件後的短期心理支援上。因爲沒有明確的方針，學校說“爲了朋友們”，連會議記錄都沒有留下，就把照片中的孩子摳除，母親拿着女兒的相框登上講臺獨自舉行畢業典禮。現在我們也應該討論如何治癒遺屬和剩下朋友們的告別方式。

