受“博通衝擊”影響，韓國綜合股指暴跌5%……韓元兌美元匯率達1539：1，創金融危機以來紀錄

美國半導體企業博通引發的“人工智能泡沫論”導致韓國綜合股指（KOSPI）下跌5%以上。隨着投資心理凍結的外國人持續“拋售韓國股票”，韓元對美元匯率在金融危機後首次飆升至1549：1，在仁川國際機場兌換窗口，美元匯率甚至超過1600韓元。5日，韓國綜合股指比前一個交易日下跌478.82點（5.54%），以8160.59收盤。從開盤初期開始，外國投資者大量拋售股票，上午9點8分觸發交易暫停機制。這是今年以來第十次出現臨時停牌。當天動搖股市的原因是“博通衝擊”，博通雖然在會計年度第二季度（2- 4月）業績良好，但人工智能半導體的業績和預測值卻未能達到市場的要求。當地時間4日，紐約股市博通股價下跌12.6%，市價總額蒸發2850億美元（約438萬億韓元）。單日市值跌幅爲美國企業歷史上第四大。隨着博通的人工智能半導體業績前景受挫，一直居高不下的存儲器企業的股價受挫。此外，還有人主張，英偉達的新一代人工智能加速器“Vera Rubin”搭載的內存容量可能減少，加劇了市場擔憂。隨着美光（-7.74%）和閃迪（-3.92%）的股價下跌，5日韓國股市裏三星電子（-6.40%）和SK海力士（-9.92%）雙雙下跌。隨着整體風險資產偏好心理萎縮，韓國創業板（KOSDAQ）指數也以1002.44收盤，下跌4.5%。KOSDAQ指數在盤中一度跌至992.8，是自3月4日以後時隔3個月再次跌破1000點大關。資本市場研究院首席研究員李孝燮（音）分析稱：“半導體產業的高峯可能比想象中來得更早的憂慮增大，導致股價大幅動搖。匯率上漲（韓元貶值）後，爲了避免匯率損失，外國人拋售國內股票，出現了匯率進一步上漲的惡性循環。”當天，外國人在KOSPI淨拋售3.5萬億韓元左右。從5月7日起到當天爲止，連續20個交易日出現淨拋售，共拋售70.11萬億韓元。隨着外國投資者的拋售趨勢增大，當天首爾外匯市場的韓元對美元匯率比前一個交易日上漲9.4韓元，以1539.1韓元結束了本週交易。匯率在盤中一度飆升至1549.1韓元。這是自2009年3月10日（1561.0韓元）金融危機之後的最高值。當天下午，在仁川機場銀行兌換窗口，遊客購入美元時適用的匯率超過1600韓元。專家們認爲，韓元對美元匯率的上升壓力將持續一段時間。友利銀行經濟學家樸亨重（音）表示：“在國內外匯市場供需緊張的情況下，中東情況的長期化、美聯儲的不確定性等都是變數。外匯當局旨在穩定匯率的干預方案也不合適。”洪錫鎬記者 will@donga.com