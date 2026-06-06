吳世勳確定當選首爾市長……鄭願伍以60259票之差落敗

因史無前例的投票用紙不足事態而推遲的6·3地方選舉計票5日結束，最終確定作爲國民力量黨首爾市長候選人的首爾市長吳世勳當選。據中央選舉管理委員會5日透露，首爾市鬆坡區蠶室7洞第二投票站的兩個投票箱的計票結果顯示，吳世勳在此次選舉中獲得257.5819萬票（49.22%）。共同民主黨候選人鄭願伍獲得251.5560萬票（48.07%）。兩人的得票差距爲60259票。早在蠶室7洞投票箱開票結果出來之前，吳世勳4日已經確定第五次當選。這是因爲排名第一和第二的兩名候選人之間的得票差已經超過未開票投票箱的總票數。以4日的99.93%開票率爲基準，吳世勳獲得257.2443萬票（49.19%），鄭願伍獲得251.4832萬票（48.09%）。5日最後兩個投票箱的開票結果顯示，吳世勳和鄭願伍分別增加3376票和728票，得票差進一步拉大。根據開票結果，首爾市議會比例代表議員也發生了變化。市議會當天表示，國民力量黨8號當選者魏聖燦將代替共同民主黨比例代表市議員8號候選人韓基成進入首爾市議會。市議會前一天表示，共同民主黨佔比例代表市議員8席，國民力量黨佔7席，但根據最終計票結果進行了更正。韓在熙記者 hee@donga.com