“想要了解他的人生” 壹個月內出版五部著作 二三十歲年輕人亦掀起“傑克遜熱潮”

以本月13日上映的電影《邁克爾》爲契機，韓國出版界也接連推出邁克爾•傑克遜相關書籍。在兩個小時多壹點的片長中未能完全展現的他那充滿戲劇性的人生，正引發公衆關注，並將這種關注延續至閱讀領域。最近壹個月內，書店裏接連推出了傑克遜相關書籍。最具代表性的是其生前唯壹自傳《太空步》，由米爾書局以修訂全譯本形式重新出版。書中收錄了舞台上的各種寫真，同時展現了其童年和成長曆程等個人面貌。截至本月4日，該書在統計周期（5月28日至6月3日）內位列網上書店Yes24藝術類暢銷書榜首。編年體形式的《邁克爾•傑克遜 傳奇》和語錄集《邁克爾•傑克遜的話語》也已問世。此外，介紹傑克遜生平與音樂世界的入門書籍《邁克爾 邁克爾 邁克爾》等也即將出版。在邁克爾•傑克遜的粉絲社群中，每當相關書籍推出，便會出現如同收藏般購買書籍並上傳認證照片的帖子。電影凝聚大衆關注度，從而帶動相關書籍銷量增長的現象，在出版界並不少見。2018年電影《波西米亞狂想曲》熱映後，弗雷迪•默丘裏的相關寫真集和圖像小說傳記便接連出版。2023年《奧本海默》上映後，相關傳記和科學史書籍銷量大幅增長。這是因爲電影激發大衆興趣後，人們自然會對作品中的人物，以及他們所生活時代的文化社會背景産生好奇。特別是像“流行音樂之王”傑克遜這樣代表壹個時代的明星，其豐富的內容是單單壹部電影所無法完整承載的。他是壹位集輝煌成功、複雜家族史等多種爭議和話題于壹身的人物，因此在觀看電影後，爲更深入了解其生平而尋找相關書籍的人不在少數。音樂評論家兼《邁克爾 邁克爾 邁克爾》作者姜壹權表示：“邁克爾•傑克遜雖是極爲著名的人物，但令人意外的是，真正准確了解其生平和音樂的人並不多。”他還說：“例如兒童性騷擾爭議的始末，或是在那個時期發行的專輯《HIStory》所蘊含的背景等，都是鮮爲人知的部分。”他分析稱：“不僅是年輕壹代，老壹輩往往也只是主要記得他的代表作或形象。以電影爲契機産生興趣的讀者們，想要更深入理解人物生平及音樂的需求正在增大。”近期出版的傑克遜相關書籍，與其說是瞄准既有粉絲群體的傳記，不如說更側重于介紹其在大衆音樂史上的地位和音樂世界的入門讀物，這壹特點也引人注目。這表明，不僅是記得昔日明星的老壹輩，就連通過電影和YouTube等渠道首次接觸傑克遜音樂的年輕壹代，也正作爲新讀者群體湧入。撰寫了青少年傑克遜入門讀物《邁克爾•傑克遜，歌唱愛與和平》的宋英珠，是1989年讀初中時曾作爲韓國邁克爾•傑克遜官方粉絲俱樂部創始成員活動過的資深粉絲。她表示：“我得知讀大學的大女兒和朋友們雖然聽過傑克遜的歌，卻並不清楚他究竟度過了怎樣的人生、留下了怎樣的信息。”她說道：“懷著希望如今20多歲的年輕人也能感受到我初中時的那份感動，我在書中用相當多的篇幅介紹了傑克遜的成長過程及時代背景等。”金素敏記者 somin@donga.com