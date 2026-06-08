韓元兌美元彙率6日突破1560韓元，創下17年來的最高值。今年第二季度（4至6月）的平均彙率預計將達到自1998年第壹季度（1至3月）外彙危機時期以來、28年來的最高水平。盡管政府進行口頭幹預，但受美國基准利率上調預期帶來的美元走強、外國投資者在韓國綜合股價指數的淨賣出增加以及出口企業偏好持有美元等因素影響，彙率上漲勢頭仍未得到遏制。韓國經濟恐難避免巨大負擔。7日，據財政經濟部和韓國銀行消息，首爾外彙市場6日夜間交易中，彙率盤中壹度升至1561.5韓元。這是自2009年3月6日（1597.0韓元）以來、時隔17年零3個月的最高水平。此後，美國紐約外彙市場彙率于韓國時間當天上午6時以1560.2韓元收盤。按季度來看，彙率預計將達到外彙危機以來的最高水平。以買賣基准價計算，自今年4月1日至本月5日，平均韓元兌美元彙率爲1491.0韓元。較今年第壹季度平均彙率（1465.2韓元）上漲25.8韓元。今年第壹季度的平均彙率也已是自1998年第壹季度外彙危機時期以來的最高值。近期的高彙率現象，較之1998年或2009年全球金融危機爆發時，成因更爲複雜。美國基准利率上調的可能性增大，全球金融市場“美元傾斜”現象正在加劇。今年以來，在急速上漲的韓國綜合股價指數中獲利了結的外國投資者，其淨賣出勢頭也連續保持了20個交易日。彙率上漲會推高食品、原材料等進口物價，給個人和企業帶來廣泛負擔。雖然對出口競爭力或許有壹定幫助，但若如當前這般，出口企業不在國內將賺取的美元兌換成韓元，其對經濟産生的積極影響將是有限的。周末彙率大幅攀升後，財政經濟部與韓國銀行等7日召開緊急市場狀況檢查會議，決定檢查外彙市場的可疑擾亂行爲，並調查進出口企業的非法美元交易。主持會議的副總理兼財政經濟部長官具潤哲表示：“由于市場波動性可能增大，將在24小時監控市場狀況的同時推進對策。”高麗大學經濟學系教授姜成鎮（音）表示：“首爾外彙市場很難找到美元流入的誘因”，“對于未來彙率可能突破1600韓元的可能性，也應做好准備。”池民九記者、世宗=朱愛珍記者 warum@donga.com、jaj@donga.com