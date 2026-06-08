麥卡特尼談披頭士樂隊解散：“如遭匕首刺痛”

“（披頭士解散）如同被壹把小匕首刺中般痛苦，但那是終究要經曆的過程。若非如此，我們就會失去自我。”英國傳奇樂隊披頭士（又稱甲殼蟲樂隊）成員保羅•麥卡特尼（84歲）具體吐露了與既是朋友又是同事的約翰•列侬（1940年至1980年）在樂隊解散前後經曆的矛盾。麥卡特尼此前極少公開談論與列侬的往事。麥卡特尼在上月30日（當地時間）接受英國音樂專業媒體《NME》采訪時，談及列侬和喬治•哈裏森時表示“留有美好的回憶”，但回憶道：“在樂隊後期，約翰經常批評我，給我造成了很多傷害。”他接著說：“也曾想過是否應該反駁，但馬上意識到‘這是我從十六歲起就認識的約翰’”，“想到那是約翰本色行事，痛苦就減輕了些。”據稱，當時矛盾的背景很大程度上在于經紀管理問題。麥卡特尼曾支持身爲嶽父兼律師的李•伊斯特曼，但其余成員選擇了商人艾倫•克萊因。然而，麥卡特尼認爲與克萊因的合同有失公平，拒絕簽字，這成爲披頭士分道揚镳的主要原因之壹。麥卡特尼表示：“後來約翰勉強承認‘保羅是對的’的那壹刻，給了我很大安慰。”不過，兩人在列侬去世數年前，關系已在壹定程度上恢複。今年1月在亞馬遜Prime上線的紀錄片《保羅•麥卡特尼：奔跑中的人》中也提到，“列侬次子肖恩•小野出生後，兩人聊育兒和烤面包等話題，重拾了友誼”。麥卡特尼對此表示：“我們能夠分享的只是那些平凡、瑣碎的家庭瑣事”，“那樣更加平和，我們也不再爭吵了。”此次采訪是在上月29日麥卡特尼發行新個人專輯《地牢巷的男孩們The Boys Of Dungeon Lane》之際進行的。專輯中還收錄了與另壹位成員林戈•斯塔爾的二重唱歌曲《家，向我們》。麥卡特尼表示：“這是想著林戈寫的歌”，“（利物浦年少時期）我們擁有的不多，但我們熱愛那段時光。”他補充道：“披頭士時期，我們從未有過這樣的二重唱”，“能與林戈壹起創作合唱曲，我感到非常高興。”麥卡特尼的新專輯在5日公布的英國官方專輯榜“前100名”中直登榜首。這是他個人第六次登頂，若算上披頭士和羽翼時期，則是第24次創下英國專輯榜奪冠紀錄。史智媛記者 4g1@donga.com