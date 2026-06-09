從半導體、機器人到數據中心，“英偉達同盟”成型

英偉達首席執行官（CEO）黃仁勳宣布，將在韓國全羅北道新萬金打造壹個如同美國矽谷般的“人工智能谷”。此舉意在將能夠確保綠色電力和用地的韓國，作爲物理人工智能（Physical AI）時代的橋頭堡。8日，黃仁勳在結束爲期4天的訪韓行程之際，全方位到訪SK、現代汽車、LG、Naver等韓國主要企業的辦公樓，在半導體、機器人、數據中心基礎設施等領域將韓國主要企業拉入英偉達生態體系。● 黃仁勳：“將把新萬金打造成人工智能谷”8日，黃仁勳造訪位于首爾瑞草區的現代汽車集團良才辦公樓，與鄭義宣會長進行了約1小時的對話。黃仁勳隨後與記者見面時表示：“我們討論了將人工智能融入未來制造系統的新城市”，“就像美國有矽谷壹樣，韓國新萬金正在打造壹個人工智能谷。”。當天，黃仁勳還與鄭義宣就移動出行、機器人技術等交換了意見。黃仁勳表示：“我們正在合作加速可在工業現場應用的機器人技術。”鄭義宣則表示：“15年前與黃仁勳首席執行官結緣，如今能夠與他壹同推進移動出行和機器人事業，感到十分榮幸。”此前，黃仁勳在汝矣島LG雙子塔還與具光谟會長就物理人工智能相關合作展開了討論。雙方計劃在新壹代機器人領域的數據構建、模擬仿真、學習、行動等方面擴大戰略合作。黃仁勳表示：“從機器人系統到人工智能工廠，覆蓋英偉達所有業務領域，我們正與LG集團像同壹個團隊那樣協作。”具光谟也表示：“我們與英偉達就未來方向進行了諸多交流。”在此前壹天，黃仁勳已與鬥山機器人公司協商，計劃將英偉達的自動駕駛技術大量移植到鬥山山貓的工業重型裝備上。● 強化韓國境內半導體和基礎設施合作黃仁勳還在硬件構建的基石——半導體和數據中心等領域，著手在韓國尋找友軍。當天上午8時30分起，他在首爾鍾路區的SK瑞麟大廈與崔泰源會長會面，雙方決定將圍繞高帶寬存儲器（HBM）的既有合作關系，提升至覆蓋芯片設計、制造和數據中心運營的新階段。黃仁勳給予信任稱：“SK海力士壹直是英偉達最大的內存合作夥伴，未來也將如此。”崔泰源回應說：“將把雙方合作提升到集團層面，共同打造未來人工智能工廠，並共享研發路線圖。”據此，SK海力士將共同開發針對英偉達下壹代芯片組的定制化內存，SK電訊則將著手構建目標于2027年投入運營的吉瓦（GW）級人工智能雲。當天下午，黃仁勳到訪位于京畿道城南市的Naver辦公樓“1784”，與全球投資負責人李海珍、代表崔秀研就吉瓦級超大型人工智能工廠聯合項目閃電般達成了協議。結合英偉達新壹代世界模型“Cosmos”與Naver的街景地圖，開發讓人工智能精密感知現實空間的“首爾世界模型”項目也將全面啓動。接著，黃仁勳在首爾中區新羅酒店與三星電子半導體部門負責人全永铉等管理層舉行了工作會晤，並與科學技術信息通信部長官裴正勳進行了面談。此後，在同壹地點，他與韓國科技初創公司代表們共進非公開晚餐，爲爲期4天的訪韓行程畫上句號。專家分析認爲，英偉達正在實施將韓國高度發達的制造基礎設施完全納入其生態系統的“鎖定戰略”。正如過去通過免費分發軟件獨占平台“CUDA（通用並行計算架構和編程模型）”，讓人工智能開發者不得不使用英偉達壹樣，其正將同樣的成功方式移植到下壹代核心産業——物理人工智能。首爾大學經營學院教授李慶默（音）表示：“引領人工智能生態系統的英偉達攜手韓國企業，借此掌握主導權，這點是積極的”，“但我們必須警惕，今後壹旦我國企業的談判力減弱，可能面臨淪爲英偉達附屬的風險。”李棟勳記者、李元舟記者 dhlee@donga.com、takeoff@donga.com