李在明總統8日就6•3地方選舉結果表示：“雖然出現了實在令人難以理解的情況，但就連這也正是國民向我和本屆政權發出的警告”，“應以更低的姿態，更加謙虛”。對于“捏造偵查•捏造起訴真相查明特別檢察法”，李在明表示：“有錯就糾正即可，沒錯就維持原狀即可。”李在明當天在青瓦台迎賓館舉行的就任壹周年記者會上作出上述表態。他說：“（是否獲勝）取決于以什麽爲標准”，“但如果本應獲勝的地方輸了，或者本該贏下的地方輸了，那性質就不同了。至少這不能算是成功。”李在明還表示：“我認爲執政時期的黨和在野時期的黨理應有所不同”，“不禁反思，我們是否欠缺了那種即便對每壹位主權者也要拼盡全力去說服的決心”。隨後，他強調：“國政基調不會改變。而且，需要更加努力。”在李在明政府成立壹周年之際舉行的6•3地方選舉中，共同民主黨在16個市道知事席位中占據12席，但未能奪回首爾。在共同民主黨黨首鄭清來將此次選舉定性爲“全國層面的巨大勝利”之際，外界解讀李在明此舉意在敦促該黨進行變革。關于捏造起訴特檢法，李在明表示：“依照法律和常識，錯了就撤銷，沒錯就維持。至少必須查明真相。”這被解讀爲他提到了賦予檢察官公訴撤銷權的必要性。關于房地産持有稅，李在明表示：“如果（住房）已經淪爲奢侈品，那麽像西方國家、發達國家那樣讓人們承擔相應的持有負擔，就是合理的”，“持有多套住房沒有問題。但要讓其承擔與之相應的負擔”。隨後他表示：“稅制問題要等到7月才能著手。”有分析認爲，李在明暗示將在明年起適用的稅制改編案中，上調對超高價位住宅和多套住房持有者的持有稅。李在明在進入執政第二年的關頭，提出四大國政目標，即“超差距産業強國”、“全球外交•安全強國”、“非正常狀態的正常化”以及“拯救生命的政府”。李在明當天在2小時45分鍾內回答了21個提問。朴訓祥 tigermask@donga.com