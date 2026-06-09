尹錫悅涉嫌謊稱“從未與妻子一道與建真法師見面”……特檢求刑2年

針對尹錫悅前總統涉嫌在2022年第20屆總統選舉前夕謊稱“從未與妻子金建希一道見過建真法師全聖培”，韓國特檢請求法院判處其有期徒刑2年。首爾中央地方法院刑事合議21庭（庭長法官趙舜杓）8日審結尹錫悅涉嫌違反《公職選舉法》一案，特檢（特別檢察官閔中基）組表示：“尹錫悅在審理中還不斷改口，欺騙國民和法庭，因此有必要進行嚴厲依法處罰。”特檢組表示：“（尹錫悅）說自己沒有和金建希一起見過全某，意思是和全某沒有什麼交情。但調查結果顯示，被告人（尹錫悅）夫婦和全某的關係非常密切。”特檢強調：“在第20屆總統選舉過程中，共同民主黨候選人李在明和國民力量黨候選人尹錫悅的支持率數次持平，不相上下。應該認爲，案的公訴事實發言對選舉結果產生了影響。”尹錫悅在第20屆總統選舉前夕的2022年1月17日接受媒體採訪時，發言大致意思爲“雖然認識全某，但從未和妻子一起見過面”。特檢認爲該發言不屬實，將尹錫悅移交審判。尹錫悅還涉嫌謊稱沒有給親信、前檢察長尹大鎮的哥哥、前龍山稅務署署長尹佑鎮介紹過律師。但尹錫悅在最後陳述中否認嫌疑，表示“沒有虛假回答”，認爲從當時的採訪脈絡來看，“是否和金建希一起與全某見過面”的問題，是針對2022年1月1日在汝矣島大河大廈舉行的國民力量黨緊急對策委員會新年活動而提出的問題。尹錫悅主張，此次活動中沒有與金建希一起與全某見面，因此不是虛假髮言。如果尹錫悅被判罰款超過100萬韓元的當選無效刑，國民力量黨要向中央選舉管理委員會返還在第20屆大選中獲得的397億韓元選舉費用。對尹錫悅的一審宣判將於7月27日舉行。宋慧美記者 1am@donga.com