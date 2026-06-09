習近平訪問朝鮮，“命運與共的社會主義鄰居”

中國國家主席習近平8日表示：“中國和朝鮮是守望相助、命運與共的社會主義鄰邦。”有分析認爲，習近平時隔7年再次以國賓身份訪問平壤，在訪問朝鮮當天向《勞動新聞》的投稿中宣佈中國與朝鮮是“共同推進世界多極化和包容性經濟全球化”的共同命運體，卻沒有提到韓半島問題和無核化，中國實際上是在默認朝鮮的核擁有地位。習近平當天在《勞動新聞》的頭版投稿中強調：“要順應時代潮流，加強戰略溝通和合作，共同維護以聯合國爲核心的國際體系和以國際法爲基礎的國際秩序。”“應該共同推進平等有序的世界多極化、普遍優惠和包容性經濟全球化。”習近平把中朝關係定義爲超越單純的友好合作、對抗美國主導秩序的反西方聯合。2019年6月訪問朝鮮時，習近平在《勞動新聞》投稿中曾6次提及“解決韓半島問題”，但此次沒有提及。關於無核化的表述也全部被刪除。前一天，朝鮮通過勞動黨總務部長金與正的談話等明確表示不會討論無核化，中國對此作出了呼應。習近平當天中午12點許抵達平壤順安國際機場，受到朝鮮國務委員長金正恩和夫人李雪主的迎接，之後在金日成廣場參加了軍樂隊演奏、21響禮炮、朝鮮人民軍三軍儀仗隊分列式等歡迎活動。廣場正中央懸掛着兩國元首巨幅畫像，兩側用朝鮮、中文寫着“牢不可破的朝中友好團結萬歲”等口號。盛大的歡迎活動結束後，習近平在金正恩夫婦的陪同下，與夫人彭麗媛一起前往錦繡山迎賓館。中國共產黨機關報《人民日報》當天在頭版文章中說，此次歷史性訪問將擘畫兩黨兩國關係發展新藍圖，爲中朝共建社會主義事業注入強勁動力，爲地區和平穩定繁榮作出新貢獻。《人民日報》還強調，今年兩國重新開通了鐵路和航空路線，“發展和合作是兩國關係的核心關鍵詞”。申娜莉記者、北京=常駐記者金哲中 journari@donga.com、tnf@donga.com