“股票印鈔”也“無需交稅”，這公平合理嗎？



“韓國綜合股指（KOSPI）5000，來試試吧！”同一句話，何時、由誰說，給人的感覺會天壤之別。一年前李在明總統這麼說時，那是韓國股市總有一天終會達到的希望的象徵。但上個月三星電子工會成員們以罷工爲武器這麼說時，聽起來就像是在詛咒，試圖將市場推向毀滅。一年時間急劇變化的“KOSPI 5000”評價表明，韓國資本市場的體量和股價底端已大幅上升。



實際上，隨着以三星電子和SK海力士爲中心股價大幅上漲，以所謂“印鈔”水平增加資產的人也大幅增加。韓國股市擺脫根深蒂固的低評價和“箱體行情”束縛實現騰飛，是值得歡迎的事情，但同時必須提出一個令人不快的問題：通過股票獲利數億韓元，卻不繳納一分錢稅，這種制度真的公平合理嗎？重新引進金融投資所得稅的討論再次升溫的原因也在於此。



金融投資稅是通過股票、基金等金融投資獲得的收益超過5000萬韓元時，用收益的20%-25%繳納稅金的制度。2020年《所得稅法》修訂案通過後，原計劃從2023年開始實施，但由於遭到強烈反對，先是實施日期被推遲2年，2024年底經朝野協商乾脆被廢除。2010年以後股市年均收益率僅爲3.3%，很多人不滿，說收什麼稅，也很擔心大客戶流失導致韓國股市崩潰。也有人提出妥協論，如果韓國綜合股指超過4000點，就進行討論。如今，韓國股市已經遠超基準線，還實施了人稱比稅金更爲重要課題的修改《商法》等資本市場先進化措施。拖延稅金的藉口已經消失。



政府目前還持保留態度。副總理兼財政經濟部長具潤哲劃清界限說：“這是在充分具備市場條件的時候要討論的課題。”這是岳父以女兒的個子不夠高爲由推遲舉辦婚禮的邏輯。即使韓國綜合股指達到10000點，也會出現“仍被低估”或“會給股市潑冷水”的主張。不能無所作爲地坐視不管，而是要提出市場可以預測和應對的明確發展藍圖，並說服他們，這纔是負責任的態度。



可以考慮以納入摩根士丹利資本國際（MSCI）發達市場指數爲標準的方案。如果韓國市場被認定爲“先進市場”，以跟蹤該指數的被動資金爲中心，預計將有約300億美元資金穩定流入韓國市場。韓國政府目前正寄望於本月被列入觀察對象名單，並以最快於明年正式納入爲目標。被納入發達市場指數的大部分國家，都已建立較爲嚴密的資本收益稅徵收體系。如果努力實現資本市場先進化、把獲得國際社會認可之時作爲“金融投資稅徵稅元年”，也能給投資者充分的名義和準備時間。



當然，這並不是說要恢復過去的金融投資稅法案。當時在細節上也存在很多不足。要精巧地匹配虛擬資產或房地產等其他資產羣的徵稅平衡性，還要制定抑制短期投機、引導長期投資的稅制優惠。超越單純收稅的一維接近，需要對資本市場課稅體系進行全面改造。



當然，沒有投資者會歡迎繳稅。但是，對勞動收入、事業收入毫不客氣地徵稅，卻只對資本收入例外，是不合理和不公平的。我們不能只看1400萬散戶投資者的眼色，永遠迴避租稅正義。爲了走向真正的發達股市，現在應該認真討論公正的課稅問題。

