金承奎：“只盼能把點球大戰交給我……不會有日本那樣的‘噩夢’”

對于韓國足球代表隊門將金承奎（36歲，FC東京）而言，2026年美加墨（美國、加拿大、墨西哥）世界杯將是他個人第四次世界杯之旅。2014年巴西世界杯時，他還是3名門將中最年輕的壹個，如今不知不覺已成爲整支代表隊中年齡最長的老將。金承奎已表明“本屆大賽將是我最後壹屆世界杯”，而他最近迎來了壹個新的動力。正在美國參加韓國代表隊世界杯前期訓練營的他，于本月4日成爲了父親。模特出身的妻子金珍京（29歲）在韓國産下壹女。8日，在墨西哥薩波潘的韓國代表隊大本營，金承奎表示：“沒能陪在妻子和女兒身邊，感到非常抱歉。（女兒）還在（媽媽）肚子裏時，我祈禱她千萬別像我，現在看來好像我和妻子各像了壹半”，“爲了能成爲送給女兒和妻子的美好禮物，希望能在世界杯上取得好成績”。2022年卡塔爾世界杯從小組賽到16強賽的4場比賽中，金承奎壹直作爲韓國代表隊主力門將出戰。但世界杯後，他兩度遭遇膝蓋傷病，逐漸遠離了代表隊主力門將位置。從手術和康複的長隧道中走出來的金承奎，在去年9月與墨西哥的友誼賽（2比2戰平）中，時隔約1年零8個月重返國家隊賽場。金承奎說：“（因爲傷病）就在去年的這個時候，我甚至想都沒想過能入選美加墨世界杯最終名單。在熬過艱難時期後，我得到了這份如禮物般的機會。”從2026美加墨世界杯開始，決賽階段參賽國將由原有的32國擴至48國，淘汰賽也從32強賽起步。與16強賽才進入淘汰賽的卡塔爾世界杯相比，單場定勝負的比賽增加了16場，點球大戰的重要性也隨之顯著提升。金承奎過去在韓國K聯賽蔚山現代效力時，就多次在射門方式與點球大戰相同的點球情況下貢獻精彩撲救。金承奎在K聯賽的點球失分率爲63%。與金承奎競爭代表隊主力門將位置的趙賢右（35歲，蔚山）在K聯賽的點球失分率爲71%。金承奎表示：“以前就對自己在點球和點球大戰方面的應對有信心。最近在日本J聯賽中時常經曆點球大戰，既積累了自信，也提升了在點球大戰中的撲救感覺。”金承奎能在J聯賽中不斷積累點球大戰經驗，得益于“J聯賽百年構想聯賽”。從2026至2027賽季起，J聯賽將轉變爲8月開幕，次年5月結束的“秋春制”。在今年舉辦世界杯的上半年，爲保持球員的競技狀態，J聯賽特別舉辦了壹個名爲“J聯賽百年構想聯賽”的特別賽事。這項從2月持續至6月、各隊進行18場比賽的賽事，最大特點是沒有平局。常規時間內未分勝負的比賽，將直接進入點球大戰決出勝敗。此舉意在讓球員盡可能多地積累點球大戰經驗，不再重演“世界杯點球噩夢”。日本足球代表隊在2010年南非世界杯和2022年卡塔爾世界杯上均闖入16強，但都在點球大戰中失利，無緣8強。參加本屆美加墨世界杯的日本足球代表隊3名門將中，有兩人在J聯賽效力。在該特別賽事中，由金承奎把守球門的FC東京經曆了6次點球大戰，取得4勝2負。金承奎表示：“最近的點球手很多會盯著門將的動作，直到最後才起腳。說到底，只有贏了心理戰，才能在點球大戰中取得好成果吧。”金培中 wanted@donga.com