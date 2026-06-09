“進賬多少花多少是傻瓜行爲”……政府和民間都應細細品味

李在明總統8日在就任一週年記者會上就超額稅收使用方案表示：“進賬多少就花多少，那不是政策，而是傻瓜行爲。”他強調：“爲了未來一代，（超額稅收）應該投向培養大韓民國增長潛力。”對於“半導體引發的超額稅收和超額利潤”爭議，李在明提出了自己的解決方法。由於人工智能引發的半導體“超級週期”，部分企業獲得鉅額利潤，預計稅收也將大幅增加。據悉，三星電子和SK海力士兩家企業今年賺到的錢，僅繳納法人稅就將超過120萬億韓元。對此，政府內外就超額稅收的用途展開了激烈的爭論。對於大企業的營業利潤，“N%績效獎分配”正在勞資現場擴散。甚至僱傭勞動部長也出面提及超額利潤分配，爭議眼下沒有平息的跡象。但超額稅收或超額利潤很可能只是一次性增加。就在不到兩年前，三星電子和SK海力士還沒有納一分錢的稅。政府當年就出現了超過30萬億韓元以上的稅收缺口。政府的超額稅收、企業的超額利潤是抵抗隨時可能到來的不景氣、維持未來競爭力的生存資本。政府也好，民間也好，都不能陶醉於一時寬裕的庫房，胡亂花錢。如果因爲有了“閒錢”而增加現金性福利等經費性支出，效果只會出現在當時。相反，如果將半導體賺來的錢投入到第二、第三半導體等未來食糧的挖掘時，可以給國家經濟注入活力。只有這樣，才能提高停留在1%左右的國家潛在增長率。超額利潤和超額利潤也是如此。以美國科技大企爲中心，全球市場圍繞人工智能和宇宙等未來產業展開了投資戰爭。如果在這裏落後，現在天文數字般的營業利潤不知何時也會像海市蜃樓一樣消失。圍繞超額稅收、超額利潤的消耗性爭論對國家利益沒有任何幫助。現在，無論是政府還是企業，都應該爲尋找具體的未來增長動力而積極行動。