第二次停戰談判進入倒計時最後階段，美伊圍繞霍爾木茲海峽繼續氣勢之爭

在美國和伊朗7日達成協議的“停戰兩週”的結束時間美國東部時間21日（伊朗時間22日）即將到來之前，雙方正在試探舉行第二次停戰談判。據悉，此前領導11日和12日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的第一次談判的美國副總統萬斯、白宮中東特使史蒂夫·威特科夫以及美國總統特朗普的女婿、前白宮高級顧問庫什納等人將出席。但是，伊朗指責美國從13日起對霍爾木茲海峽進行逆向封鎖，並針鋒相對地表示，“只要美國繼續封鎖，就不會進行談判”。因此，能否舉行第二次談判尚不得而知。特朗普當地時間19日在“真實社交”平臺上警告稱，如果伊朗此次不接受美國的談判方案，將“摧毀伊朗的所有發電站和橋樑”。如果第二次談判破裂，不能排除美國和伊朗之間發生大規模軍事衝突的可能性。不過，特朗普暫時對談判持樂觀態度。他在20日接受《華爾街日報》採訪時表示：“與伊朗的談判正在進行之中。”特朗普在19日在與Axios的採訪中也表示：“情況不錯。協議的大框架已經形成。”《華爾街日報》援引白宮人士的話報道說，萬斯將於21日在巴基斯坦與伊朗舉行會談。相反，伊朗國營伊斯蘭共和國通訊社當天表示，美國正在阻止停戰談判，對第二次停戰談判劃清了界限。伊朗總統佩澤希齊揚19日在與巴基斯坦總理謝巴茲·謝里夫通電話時表示：“美國重蹈覆轍，企圖背叛外交。我懷疑（美國的）誠意。”但這可能是爲了把談判力最大化的“懸崖戰術”。第一次談判時，伊朗雖然在談判前表現出了否定的反應，但還是參與了實際談判。在這種情況下，圍繞談判的核心焦點伊朗核問題和霍爾木茲海峽，美伊兩國間的緊張氣氛進一步加劇。美國19日在霍爾木茲海峽一帶以沒有遵守停止信號爲由，向從中國出發駛向伊朗的伊朗籍貨船“圖斯卡”號開火後將其截獲。這是美國13日封鎖海峽後首次扣押伊朗船隻。前一天，伊朗對試圖通過海峽的兩艘印度船舶發動攻擊，美國僅隔一天就打擊了伊朗船舶。特別是，特朗普在“真實社交”上強調，美國海軍在“圖斯卡”號的機艙“打了個洞，立即停住了船舶”。伊朗軍方當天將美國的措施定性爲違反停戰，反駁稱“將進行報復”，並主張用無人機攻擊了美國軍艦。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com