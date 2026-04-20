伊朗表示“將開放”，僅隔一天就再次封鎖……前景不明的霍爾木茲海峽

伊朗當地時間18日宣佈暫時開放霍爾木茲海峽後，時隔一天再次表示將封鎖霍爾木茲海峽。分析認爲，這是針對美國維持對本國海上封鎖、甚至聲稱可以在全世界海域截獲伊朗相關船隻等加強施壓而採取的抗議行動。美國總統特朗普當天在白宮狀況室召開緊急會議，開始制定對策。美國東部時間21日，美國和伊朗之間的“停戰兩週”即將結束，圍繞高濃縮鈾等核問題和被認爲是結束戰爭談判核心爭論焦點的霍爾木茲海峽的通行問題，緊張局勢正在加劇。伊朗伊斯蘭革命衛隊當天在一份聲明中警告，霍爾木茲海峽今後將關閉，“任何靠近海峽的企圖都將被視爲對敵人的合作，伊朗將把相關船隻作爲攻擊目標”。伊朗軍方中央軍事總部發言人易卜拉欣·佐爾法加里也表示，“美國人像過去一樣，再次違背承諾，以所謂的‘封鎖’爲名，繼續進行海盜和海上搶劫”，把阻止試圖進入伊朗港口的船舶航行的美國海上封鎖作爲再次封鎖霍爾木茲海峽的理由。伊朗此舉是對封鎖霍爾木茲、試圖“勒緊財路”的美國表示不滿，推翻了溫和派伊朗外長阿拉格奇解除封鎖的宣佈。特別是伊朗似乎要強調再次封鎖措施的強硬性，當天對試圖經過霍爾木茲海峽的兩艘印度船舶進行了攻擊。此前，伊朗曾允許友好國家印度船隻部分通行。印度外交部召見伊朗駐本國大使表示抗議。美國政治媒體Axios援引美國高級官員的話報道說：“如果近期（談判）找不到突破口，戰爭可能會在幾天內重啓。”不過，圍繞霍爾木茲海峽的美伊矛盾，也有可能是在第二次結束戰爭談判之前旨在提高談判力而展開的心理戰。特朗普當天在白宮會見記者時表示，與伊朗的談判“進展順利”。伊朗最高國家安全會議也發表聲明稱，美國就談判提出了新的建議，“正在就此進行討論”。另外，伊朗政府談判團代表、國會議長加利巴夫19日通過國家電視臺發表演講表示：“談判雖然取得了一些進展，但還存在很多分歧。”申晋宇 niceshin@donga.com