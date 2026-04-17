BTS高陽演唱會帶動效應顯著 外國遊客消費逾550億韓元

據調查，近期爲觀看防彈少年團（BTS）演唱會的訪韓外國遊客消費規模超過550億韓元。外國遊客人均支出約185萬韓元。韓亞信用卡公司16日發布的《外國人信用卡消費數據分析》顯示，自今年1月1日至BTS演唱會結束的4月12日，外國遊客在韓國境內的消費支出總額約爲555億韓元。該數據基于在旅遊平台“NOL Universe”上購買本月9日及11日至12日舉行的BTS世界巡回演唱會“阿裏郎”門票的3萬名外國人的結算數據。數據顯示，外國遊客人均支出約爲185萬韓元。從購票來源國看，日本占比最高（32%），其後依次爲中國台灣（12%）、菲律賓（7%）、中國香港和美國（5%）等。亞洲國家購票占比超過75%。演唱會舉辦地京畿道高陽綜合運動場周邊商圈充分享受了BTS帶來的“特需”。演唱會舉辦周（4月6日至12日），該區域外國人信用卡使用次數較前壹周（3月30日至4月5日）激增807%，使用金額增長231%。從行業類別看，咖啡店（1109%）、便利店（1069%）、購物（629%）、餐飲店（600%）的使用量增幅顯著。爲觀看演唱會訪韓的外國遊客消費模式與普通遊客存在差異。他們的機票（61.6萬韓元）和住宿（48萬韓元）支出高于普通遊客。購物支出爲31.4萬韓元，低于普通遊客的39.6萬韓元，但演唱會舉辦地周邊的餐飲消費高于普通遊客。外國遊客人均購買演唱會門票2.1張。分析認爲，這反映出粉絲們爲朋友代購門票或觀看多場演出的特點。申武慶記者 yes@donga.com