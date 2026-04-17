美國限制與韓國共享部分涉朝信息……令人擔心涉朝合作出現差池

據悉，在韓國統一部長鄭東泳上個月在發言中公開朝鮮核設施“龜城”後，美國部分限制了涉朝情報的共享，因此有人擔心韓美之間的圍繞朝鮮的合作可能會出現差池。據悉，除鄭東泳的發言外，美方還對韓國政府公開敏感情報表示擔憂。也有分析認爲，美國此前因韓美之間在各種懸案上出現分歧而累積的不滿，以此次公開敏感情報爲契機爆發出來。
● 美國對“公開敏感信息”表示不滿
美國智庫和媒體等曾指認位於朝鮮平安北道龜城市的鈾濃縮設施，但韓美情報當局從未正式確認過。韓國統一部一名官員此前在鄭東泳發表“龜城”講話後表示：“龜城地區過去曾被美國智庫報告等公開情報中提及核設施。”該報告是2016年7月“科學與國際安全研究所（ISIS）”的報告，當時該智庫表示：“根據最近的情報，推測初期離心機研究開發設施位於寧邊核設施以西約45公里的方峴空軍基地附近的工廠。方峴空軍基地位於龜城市。但報告沒有提到龜城。
像平安北道寧邊5兆瓦級核反應堆一樣，提取武器級鈈需要大規模再處理設施等，因此很容易暴露在偵察資產中，而另一種核物質高濃縮鈾製造設施的設備規模小，如果設置在地下設施，韓美當局很難捕捉到。朝鮮對外公開高濃縮鈾製造設施的情況也只有兩次，分別是2024年9月和去年1月。據悉，當時《勞動新聞》雖然沒有透露國務委員長金正恩視察的地點，但韓美情報當局掌握到2024年9月訪問了平安南道降仙，去年1月訪問了寧邊高濃縮鈾設施。由於朝鮮持續進行隱祕的核物質生產活動，韓美當局一直密切關注着朝鮮全境內高濃縮鈾設施的動向。
據悉，對於韓國政府高層官員首次提及龜城，美方通過多個渠道向韓國政府傳達了強烈的不滿。美國消息人士還表示：“已經向韓國政府轉達了減少情報共享的意圖。”一名消息人士表示：“據我所知，隨着龜城相關情報的公開，美方限制共享部分涉朝情報。”據推測，部分限制共享的涉朝情報是通過偵察資產等掌握的情報。到2027年爲止，韓國軍方正在推進將5顆偵察衛星戰鬥力化的425事業，韓國的偵察力量正在加強，但對美方相關偵察監視領域的依賴度仍然很高。
● 有人指出，韓美之間出現不和諧音
有分析認爲，以龜城發言爲契機，美方的不滿與韓美之間圍繞懸案出現不和諧音的情況不無關係。從尋找南北關係突破口的層面來看，鄭東泳在推進韓美工作小組、制裁朝鮮、非軍事區法案等方面與美國一直存在分歧。今年，駐韓美軍在西部海域進行空中演習、調整韓美聯合軍演規模、從中東抽調駐韓美軍戰鬥力等，韓美軍方之間的不和諧音也暴露無遺。據悉，特別是美國和伊朗戰爭後，韓美之間就向中東抽調駐韓美軍戰鬥力問題未能順利溝通。
申圭鎭 newjin@donga.com