美國限制與韓國共享部分涉朝信息……令人擔心涉朝合作出現差池

據悉，在韓國統一部長鄭東泳上個月在發言中公開朝鮮核設施“龜城”後，美國部分限制了涉朝情報的共享，因此有人擔心韓美之間的圍繞朝鮮的合作可能會出現差池。據悉，除鄭東泳的發言外，美方還對韓國政府公開敏感情報表示擔憂。也有分析認爲，美國此前因韓美之間在各種懸案上出現分歧而累積的不滿，以此次公開敏感情報爲契機爆發出來。● 美國對“公開敏感信息”表示不滿美國智庫和媒體等曾指認位於朝鮮平安北道龜城市的鈾濃縮設施，但韓美情報當局從未正式確認過。韓國統一部一名官員此前在鄭東泳發表“龜城”講話後表示：“龜城地區過去曾被美國智庫報告等公開情報中提及核設施。”該報告是2016年7月“科學與國際安全研究所（ISIS）”的報告，當時該智庫表示：“根據最近的情報，推測初期離心機研究開發設施位於寧邊核設施以西約45公里的方峴空軍基地附近的工廠。方峴空軍基地位於龜城市。但報告沒有提到龜城。像平安北道寧邊5兆瓦級核反應堆一樣，提取武器級鈈需要大規模再處理設施等，因此很容易暴露在偵察資產中，而另一種核物質高濃縮鈾製造設施的設備規模小，如果設置在地下設施，韓美當局很難捕捉到。朝鮮對外公開高濃縮鈾製造設施的情況也只有兩次，分別是2024年9月和去年1月。據悉，當時《勞動新聞》雖然沒有透露國務委員長金正恩視察的地點，但韓美情報當局掌握到2024年9月訪問了平安南道降仙，去年1月訪問了寧邊高濃縮鈾設施。由於朝鮮持續進行隱祕的核物質生產活動，韓美當局一直密切關注着朝鮮全境內高濃縮鈾設施的動向。據悉，對於韓國政府高層官員首次提及龜城，美方通過多個渠道向韓國政府傳達了強烈的不滿。美國消息人士還表示：“已經向韓國政府轉達了減少情報共享的意圖。”一名消息人士表示：“據我所知，隨着龜城相關情報的公開，美方限制共享部分涉朝情報。”據推測，部分限制共享的涉朝情報是通過偵察資產等掌握的情報。到2027年爲止，韓國軍方正在推進將5顆偵察衛星戰鬥力化的425事業，韓國的偵察力量正在加強，但對美方相關偵察監視領域的依賴度仍然很高。● 有人指出，韓美之間出現不和諧音有分析認爲，以龜城發言爲契機，美方的不滿與韓美之間圍繞懸案出現不和諧音的情況不無關係。從尋找南北關係突破口的層面來看，鄭東泳在推進韓美工作小組、制裁朝鮮、非軍事區法案等方面與美國一直存在分歧。今年，駐韓美軍在西部海域進行空中演習、調整韓美聯合軍演規模、從中東抽調駐韓美軍戰鬥力等，韓美軍方之間的不和諧音也暴露無遺。據悉，特別是美國和伊朗戰爭後，韓美之間就向中東抽調駐韓美軍戰鬥力問題未能順利溝通。申圭鎭 newjin@donga.com