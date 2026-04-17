美國就韓國泄露情報“限制共享”……涉朝急於求成引發同盟不信任



據悉，韓國統一部長鄭東泳上個月在國會外交統一委員會上就朝鮮鈾濃縮設施的所在地，除已知的平安北道寧邊和平安南道降仙外還提及“平安北道龜城”，引發美國方面向韓國政府提出強烈抗議。也就是說，美方對韓方公開泄露美國提供的敏感情報表示不快。據悉，美國還計劃在韓美之間的情報共享中限制部分涉朝情報。美國以泄露同盟間共享情報爲由，採取某種制裁措施，實屬罕見。事實上，鄭東泳的泄密更像是疏忽大意引發的事故。鄭東泳上個月6日在國會答辯過程中表示：“今天這一時刻，朝鮮的核能力還在不斷增強。寧邊、龜城、降仙都有鈾濃縮設施。”雖然聲稱這是國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西向理事會報告的內容，但格羅西並沒有提及“龜城”。也就是說，美國方面的敏感情報夾入了鄭東泳的發言中。



但也不能因此就當作是單純的失誤。這不是智庫資料或非正式資料，而是政府高官在公開場合提出的情報。信息泄露會暴露其來源或收集方法，對今後的情報活動造成很大的障礙。不僅如此，這樣的情報在今後的對朝接觸過程中也可以作爲槓桿加以利用，但由於輕率泄露，無異於打掉了有用的牌。



不過，令人懷疑的是，美方的敏感應對是不是因爲此前積累的不滿。圍繞非軍事區出入控制權或壓縮韓美聯合軍演規模問題，同盟之間摩擦的中心，總是有對朝鮮柔和派的鄭東泳。他經常以朝鮮提高核能力爲由，強調重啓對話的必要性。去年還提到朝鮮擁有2000公斤高濃縮鈾，一開始說是美國等情報機關的推測值，後來更正爲專家意見。



即便只是部分減少，如果美國減少情報共享，令人擔心韓國的對朝監視態勢也會隨之減弱。鄭東泳此前曾主張，要由統一部負責此前由外交部負責的韓美間對朝政策協調。不能在草率處理敏感信息的同時，只想着獲取權限。想要取得對朝成果的急躁症導致了同盟間的不信任。必須在沉穩處事的同時，展現出恢復信任的努力。

