特朗普：“伊朗戰爭即將結束”……第二輪談判有望加速到來

美國總統特朗普當地時間14日在接受《紐約郵報》電話採訪時表示，與伊朗的第二次結束戰爭談判“可能在兩天內舉行”，暗示有可能16日舉行第二次談判。他在15日公開的福克斯商業頻道採訪中也表示“戰爭即將結束”。福克斯商業主播瑪麗亞·巴蒂羅莫14日在X上表示：“與特朗普總統的訪談剛剛結束。他說‘伊朗戰爭結束（Iran War is over）’。”美國和伊朗7日閃電般地達成“停戰兩週”的協議，並於11日和12日在巴基斯坦伊斯蘭堡進行了約21個小時的“馬拉松式談判”，但未能達成協議。美伊能否在停戰結束日21日前舉行的第二次談判中達成協議，備受關注。特朗普14日表示：“我一直說，他們（伊朗）不能擁有核武器。所以不喜歡20年的時間。”《華爾街日報》13日報道說，美國在與伊朗的第一次談判中要求伊朗中斷20年的鈾濃縮，但遭到伊朗拒絕。在這種情況下，特朗普要求永久棄核而不是20年，實際上是在加大對伊朗施壓的力度。美國副總統萬斯14日也表示，“特朗普總統希望在與伊朗的談判中達成‘大妥協’，而不是‘小交易’”。“小交易”和“大妥協”是特朗普第一屆政府在朝鮮核問題談判時使用的措辭。有分析認爲，特朗普政府的這種施壓行爲，是爲了在與伊朗進行第二輪談判時提高談判能力。申晋宇 niceshin@donga.com