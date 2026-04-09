核武器、經濟困難、世襲，伊朗越來越像孤立的朝鮮



2015年伊朗與美國等西方5國簽署核協議時，伊朗決定只擁有發電站等所需的3.67%的低濃縮鈾300公斤。但是，2017年1月就任的美國總統特朗普主張發現了伊朗不遵守協議的情況，2018年5月單方面撕毀了核協議。



此後，伊朗開始正式進行核開發，目前已擁有高達60%的高濃縮鈾450公斤。通常製造核武器需要90%的濃縮鈾，但部分軍事專家認爲，如果伊朗追加濃縮鈾，可以製造10個左右的核武器。



不知道美國撕毀協議是原因還是結果。但如果沒有此次戰爭，伊朗很有可能在不久的將來成功實現核武裝。特朗普聲稱，“如果不破壞核協議，伊朗早在三年前就已經擁有核武器”，主張反伊朗政策和戰爭的正當性。



沒有人知道這次戰爭何時以何種方式結束。但是，伊朗對核武器的執着、長期的經濟困難、權力世襲、外交孤立等行爲，似乎在很多方面都越來越像朝鮮，令人擔憂。



1994年美國時任總統克林頓政府曾考慮對朝鮮寧邊核反應堆進行精密打擊，但因擔心引發後續風暴而放棄了這一計劃。32年後的今天，朝鮮雖然成爲了核武器持有國，但朝鮮民衆的生活並沒有好轉。20世紀90年代中後期所謂的“苦難的行軍”當時，至少有數十萬人餓死，至今仍飽受糧食和電力短缺等頑疾的折磨。



伊朗的情況也大同小異。2002年首次提出核開發疑惑後，西方的各種制裁接連不斷，但領導層相比民生，更致力於通過核開發、中東內武裝團體的支援擴大影響力。因此，雖然是世界第四大原油擁有國，但由於煉油設施落後，汽油只能靠進口，這個國家就是現在的伊朗。即便沒有這次戰爭，即便擁有了核武器，數十年來在世界經濟快速發展潮流中落後的伊朗的情況也不會好轉。



和準備四代世襲的朝鮮一樣，伊朗也實現了前最高領導人哈梅內伊和兒子穆傑塔巴的父子權力世襲。伊朗的伊斯蘭原教旨主義勢力在1979年伊斯蘭革命當時主張“要打倒存在2500多年的波斯君主制的各種弊端”。建立政教一體體制共和國不過47年就形成了正面否定革命精神的世襲，但沒有人質疑其矛盾。



外交孤立也是伊朗需要解決的主要課題。此前，阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、巴林等遜尼派海灣國家雖然與什葉派盟主伊朗關係不好，但一直努力維持相對穩定的關係。然而，此次戰爭爆發後，伊朗對遜尼派海灣國家的主要設施發動了大規模空襲，遜尼派國家現在不願再看伊朗一眼，更願意與美國拉近關係。除了中國和俄羅斯之外，朝鮮幾乎不與世界主要國家進行交流，它的這個樣子在伊朗重演的跡象越來越明顯。

