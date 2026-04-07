全智賢時隔11年重返大銀幕 稱努力呈現真實感

“此次作品並未做太多特別准備，而是努力保留並傳遞真實自然的感覺。”演員全智賢（45歲）將憑借延尚昊導演的新作《群體》時隔11年重返大銀幕。全智賢6日上午在首爾龍山區龍山宜派購物中心舉行的制作報告會上表示：“作爲延導演的‘忠實粉絲’，能這樣向大家問候感到非常高興。時隔許久通過電影回歸，心情很激動。”全智賢出演的最後壹部電影是2015年的《暗殺》。預計下月上映的電影《群體》是延尚昊導演的“K-僵屍”系列作品，該系列延續了2016年跻身千萬票房行列的《釜山行》和2020年的《半島》所構建的世界觀。影片講述了因身份不明的感染事件而被困在建築物中的幸存者們，爲對抗以不可預測形態進化的感染者而展開殊死搏鬥的故事。全智賢在《群體》中飾演生物技術學家兼幸存者群體領袖權世貞壹角。全智賢表示：“爲了不顯得刻意，我直接接受了現場的感覺進行表演。雖然時隔許久回歸電影有些緊張，但我認爲這是壹部能充分回應觀衆期待的作品。”延尚昊導演表示：“僵屍題材是揭示社會潛在恐懼感的非常好的類型。通過超高速信息共享，人類的個體性變得無力，這似乎是當今社會最大的恐懼。這正是電影的出發點。”對于《群體》中的僵屍，延尚昊導演介紹說：“感染者初期會呈現出四肢爬行等原始、簡單的形態，但隨著個體數量增加，他們會不斷進化，其速度和方式與人類完全不同。”談及全智賢的表演，延尚昊導演評價道：“她在壹部作品中濃縮並展現了寬廣的表演譜系，凝聚了冷嘲熱諷、俏皮與真摯等多種面貌。”金道延記者 repokim@donga.com