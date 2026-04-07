

拿破崙沒落的決定性契機是攻打俄羅斯。一言以蔽之，戰略和戰術都是錯誤的。他認爲，歐洲國家不真心服從，英國反抗的背後有俄羅斯。在他看來，如果得到俄羅斯皇帝的投降或屈從性誓約，剷除俄羅斯這一後盾，統治歐洲將更加容易。



如果沒有俄羅斯，歐洲國家就會變得順從，確實如此，但在拿破崙帝國下能否團結一心？歐洲結成北大西洋公約組織和歐盟，是在冷戰體制下意識到當時蘇聯威脅的行動。但與此同時，也有各國維護主權、站在同等立場推進長期歐洲一體化的環境。



這是戰略錯誤。導致這一戰略錯誤的真正原因是戰術上的錯誤。光靠法軍是無法征服俄羅斯的。拿破崙軍實際上是歐洲聯軍。雖然組織起來像法國軍隊一樣，但先鋒由波蘭軍隊擔任。他以爲聯軍會像法國軍隊一樣運作，他們會像自己的軍隊一樣戰鬥。但現實並非如此。



由於要動員整個歐洲，補給、運輸、後勤體制崩潰，超過了進攻時限。雖然這些原因下應該立即停止遠征，但最終還是強行進行了遠征。雖然在戰鬥中一直取得了勝利，但犧牲很大。俄軍的底蘊與他們在歐洲作戰時不同。儘管如此，還是實現了佔領莫斯科的壯舉。但是，從那時起，戰略錯誤就會引發戰術錯誤。確信俄羅斯皇帝會投降，浪費了不少時間，結果迎來了冬天。



戰爭不如人意。戰略和戰術可以相互作用並修改。不過，如果從一開始就相信不可能實現的方法，問題就會變得嚴重。目前，美俄兩個超級大國正在展開戰爭。美國和俄羅斯都陷入了拿破崙的戰術困境。世界正在流血。

