“地獄”VS“地獄”，還剩一天

美國總統特朗普當地時間4日對伊朗表示：“時間不多了。距離向他們打開‘地獄之門’還有48小時。”他再次提到了如果不開放霍爾木茲海峽，伊朗發電站等將被夷爲平地的警告時限（美國東部時間6日晚8時，韓國時間7日上午9時）。對此，統一指揮伊朗軍隊的哈塔姆安比亞司令部的阿卜杜拉希司令反駁稱：“（如果伊朗的基礎設施受到攻擊）‘地獄之門’將向你們敞開。”在美國推遲攻擊伊朗發電站等時限結束的前一天，兩國之間的強強對峙和由此引發的緊張正在走向最高潮。特朗普當天通過“真實社交”平臺向伊朗施壓說：“要牢記，直到就（美國提出的結束戰爭方案）達成協議或開放霍爾木茲海峽爲止，我給了伊朗10天的時間。”特朗普3月27日提出結束戰爭談判的時限，後來又延長了10天，直到6日。當天他還在“真實社交”平臺上傳轟炸伊朗的視頻，並表示：“此次德黑蘭的大規模空襲中，清除了長期以來領導伊朗軍隊（革命衛隊）的既無能又不明智的多名軍隊領導層。”他此前曾警告說，如果與伊朗無法達成協議，伊朗的發電廠、油井、哈爾克島（伊朗的核心原油出口基地）、淡水化設施等民間設施也將化爲焦土，使伊朗回到石器時代。對於特朗普的“48小時警告”，伊朗首先強調應對。伊朗4日和5日也向以色列和科威特進行了導彈和無人機攻擊。據悉，襲擊造成科威特的財政部大樓、石油設施、發電廠、淡水化設施等受到衝擊。儘管美國主張摧毀伊朗防空網，但伊朗3日接連擊落了美軍的F-15戰鬥機和A-10攻擊機。有分析認爲，雖然美國投入特種部隊救出了所有飛行員，但當初強調的徹底破壞伊朗防空網的主張已經失去了力量。此外，伊朗又暗示，有可能對繼霍爾木茲海峽之後的另一條核心物流運輸路線、蘇伊士運河門戶紅海的曼德夫海峽進行封鎖。伊朗國會議長加利巴夫3日通過X（舊推特）委婉地警告封鎖的可能性說：“在全世界石油和液化天然氣、小麥、大米、化肥運輸量中，通過曼德夫海峽的物流量最多的國家和企業是哪裏?”作爲也門的親伊朗武裝團體，一直在紅海一帶展開軍事活動的胡塞反政府武裝3月28日宣佈參戰。有預測稱，胡塞武裝很有可能出面封鎖伊朗的紅海航線並發動攻擊。巴黎=常駐記者柳根亨、紐約=常駐記者林宇善 noel@donga.com、iamsun@donga.com