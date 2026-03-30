銀行住房抵押貸款固定利率突破7%…“靈魂貸”壹族叫苦不叠

隨著國內銀行住房抵押貸款的固定利率突破7%大關，所謂“靈魂貸”人群的利息負擔正在加重。分析認爲，這反映了國內外央行可能上調基准利率的預期已反映在作爲貸款利率風向標的市場利率上。由于中東局勢影響，油價飙升等因素加劇了物價上漲的擔憂，各主要國家降息的預期正在減弱。● 住房抵押貸款固定利率時隔41個月突破7%據金融界29日消息，以KB國民、新韓、韓亞、友利、NH農協等五大商業銀行27日爲准，住房抵押貸款混合型固定利率爲年4.410%至7.010%。這是自2022年10月以來時隔41個月，住房抵押貸款混合型利率首次超過7%。作爲計算固定利率基准的銀行債券利率飙升是主要因素。5年期銀行債券利率從去年年末的3.499%升至本月27日的4.119%，上漲了0.620個百分點。尤其是在美國、以色列與伊朗的戰爭全面爆發後的上月末以來，銀行債券利率上漲了0.547個百分點，同期住房抵押貸款混合型固定利率也上漲了0.310個百分點。隨著貸款利率上升，無法償還本金和利息的消費者也在增加。據韓國銀行經濟統計系統顯示，今年1月全國住房抵押貸款拖欠率爲0.29%，比去年12月的0.27%上升了0.02個百分點。問題在于市場利率短期內難以回落。因爲中東局勢長期化，人們對經濟衰退和物價上漲同時出現的“滯脹”擔憂加劇。爲此，各主要國家央行已擱置降息基調，開始考慮凍結或加息方案。KB金融研究所經濟研究中心所長李承勳（音）預測稱，“如果未來高油價持續的時間比預期更長，主要央行可能會爲應對通脹可能性而上調基准利率。特別是歐元區（使用歐元的21個國家）物價上漲放緩速度緩慢，且工資上漲壓力大，加息時間可能早于美國。”● 下月起高價住房抵押貸款加點利率或將上調從下月開始，高價住房抵押貸款的加點利率也可能上調。這是因爲發放大量高價住房抵押貸款的銀行向住房金融信用保證基金繳納的出資額負擔將加重。銀行可能將這壹負擔反映在加點利率上。今年1月金融當局討論的住房金融信用保證基金出資率修訂案將從下月1日起開始適用。金融機構需向住房金融信用保證基金繳納住房抵押貸款、全租房貸款等住房相關貸款的出資額，此前的出資率是根據“貸款類型”差別征收的，但從下月起，計算標准將改爲“貸款金額”。因此，發放超過4億韓元高額貸款越多的銀行，其出資額負擔就越重。銀行對高額住房抵押貸款的出資率提高，費用負擔加重，預計對高額住房抵押貸款的審核將更加嚴格。銀行界相關人士表示，“部分銀行可能會出現將提高的出資率負擔反映在加點利率上的動向。”專家建議，事實上市場利率上升期將持續，因此需要改變理財策略。他們解釋稱，有必要盡快償還貸款，並增加存款産品或美元等相對安全資産的投資比重。姜禹錫記者 wskang@donga.com