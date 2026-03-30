輕微犯罪審查不斷增加……該交給常識的應交給常識



去年11月，首爾某超市發生一名60多歲的低保戶偷香腸時被抓住的事件。他向警方陳述說，和他相依爲命的孫女想吃香腸，但他沒有錢買。據說，由於損失金額不大，超市主人也不願意處罰他。該案件不久前被提交到管轄警察署輕微犯罪審查委員會，通過沒有刑事立案、不留案底的即決審判，以小額罰款刑結束。據悉，像這樣提交到輕微犯罪審查委員會的生計型案件每年都在增加。今年1月有580人被提交，比去年同期增加約70%。



有分析認爲，今年以來提交審查委員會的案件大幅增加，是因爲去年“巧克力派就餐”事件的影響。物流公司保安從公司冰箱裏拿出巧克力派等1050韓元的零食被起訴，在一審中被判罰款5萬韓元。雖然二審法庭宣判無罪，但這是體現檢警處理案件是多麼機械的代表性的事例。



部分人主張，如果因爲是小犯罪而減刑，就會出現輕視法律的風氣。妥善處理輕微犯罪的制度有必要嚴格管理標準，以免被慣犯們惡意用來躲避法網。但是很多人指出，因爲小小的誤判或日常錯誤而發生的事情，將平凡的市民規定爲犯罪者，將其送上法庭是濫用公共權力，也是浪費。如果在職場以未經允許吃1000韓元左右的零食爲由，接受近兩年的調查和審判，遭受痛苦，那麼這與常識相去甚遠。對巧克力派事件宣判無罪的二審法官說，“至於刻薄到這種程度嗎?”，也是出於同樣的原因。



從日本、英國等海外案例來看，如果是輕微犯罪，就通過道歉和損害賠償等方式仲裁當事人之間達成協議，並採取將公共權力的介入最小化的程序。這是爲了防止大量出現有前科者，同時防止調查機關因這種事件浪費不必要的資源。韓國也應該積極利用輕微犯罪審查委員會等制度，檢察機關也應該通過緩期起訴等方式減少消耗性的法庭攻防戰。法律應該是最後的手段。能用常識解決的事情用常識解決，纔是成熟的法治主義。

