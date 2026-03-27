2026米蘭-科爾蒂納冬殘奧會韓國代表團最佳運動員金允智（20歲）26日在首爾松坡區奧林匹克會館舉行的記者會上，表達了對2030年阿爾卑斯冬季殘奧會的抱負，她說：“四年後的冬季殘奧會（殘疾人奧運會）上，我壹定要參加接力賽。”此刻，金允智的臉變得非常認真，與笑臉常開，綽號“微笑”的她平時的樣子完全不同。金允智決心四年後挑戰的“越野滑雪接力賽”，必須有新秀選手發掘出來才能參加。該項目最少2人、最多4人參加，需要滿足殘疾類型、等級等多種條件才能獲得參賽資格。韓國代表團在本屆比賽中未能組建隊伍，甚至未能遞交挑戰書。金允智表示：“四年後，我想帶領後輩們參加接力賽。我正在尋找能和我壹起跑接力的選手。希望大家都能鼓起勇氣。”金允智在本屆比賽的冬季兩項和越野滑雪個人項目中橫掃5枚獎牌（2金、3銀），創造了韓國選手在單屆殘奧會及奧運會上的曆史最多獎牌紀錄。她也是首位、也是唯壹壹位在冬殘奧會上獲得雙冠王的韓國選手。小小年紀便改寫了韓國體育史的她卻表示：“‘首次’這壹紀錄，即使不是我，也終會有人達成。希望以我的紀錄爲契機，湧現出更多出色的後輩選手。”她接著說：“相比‘首個選手’的稱呼，我更希望被記住爲‘未來更令人期待的選手’。”當天壹同出席的殘疾人北歐滑雪代表隊主教練孫成洛表示：“（金允智）在艱難疲憊的時候也能堅持微笑到最後。積極正能量是金允智的特殊之處。”金允智也明朗地笑著說：“我認爲即使遭遇不好的事情也能從中獲得發展。因爲這是我選擇的路，即便辛苦，只要堅持做好自己的事，似乎就能克服。”金允智憑借本屆殘奧會取得的輝煌成績獲得了5億韓元的獎金。金允智表示：“金額比想象中多，如何使用還在考慮中。希望能用在有意義的地方。”金允智曾將2024年全國殘疾人體育大會上獲得的MVP獎金300萬韓元全額捐贈給了自己進行康複和學遊泳的 Purme基金會。李素研記者 always99@donga.com