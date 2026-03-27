美國法院追究“社交媒體上癮”中科技大企的責任……正式討論限額問題



美國法院25日判決，Meta、谷歌等企業運營上癮性強大的社交媒體體系，給未成年人帶來了精神損失，要求賠償損失。美國另一家法院以Meta運營的臉書、“照片牆”“明知兒童性剝削卻予以隱瞞”等爲由，作出了數千億韓元的損害賠償判決。向掌握全球社交媒體市場的美國“科技大企”追究道德和法律責任的動向正在加速。



美國加利福尼亞州洛杉磯法院陪審團表示，接受提起訴訟的20歲女性的“從6歲開始使用油管（YouTube），9歲開始使用照片牆。兩個平臺的算法被設計成誘發上癮，即使想停止使用也無法停止”的主張，判決Meta和谷歌共賠償600萬美元（約90億韓元）。該女性一直主張，兩個平臺的“點贊”和“通知”功能、改變外貌的“過濾器”功能引發了上癮性。這是美國法院首次認定爲獲取利潤而製造“上癮性算法”的企業負有責任。此前，新墨西哥州陪審團判定Meta在兒童淫穢物共享等方面未能保護兒童爲由提起訴訟的州政府勝訴，並做出了Meta賠償3.75億美元（約5600億韓元）的判決。



在社交媒體的弊端、通過社交媒體流通的非法作品問題上，韓國也絕對不能自由。去年68%的韓國青少年使用社交媒體，特別是10-19週歲的青少年中40.1%屬於“智能手機過度依賴危險羣體”。據說，他們比其他青少年經歷了嚴重的憂鬱感、不安感。正如“N號房事件”所暴露的那樣，利用海外社交媒體進行兒童性剝削物交易、將周邊人物的臉合成淫穢物的“深度僞造（Deep Fake）”犯罪也層出不窮。



不僅是美國法院，世界各國都在制定對策。去年12月，澳大利亞切斷了未滿16歲的青少年的社交媒體賬號，在歐洲，法國、英國等十多個國家正在討論實施類似的法律。但是在韓國，廣播媒體通信委員會只有在上半年內出臺對策的時間表，連具體的政策方向都沒有提出。



即使美國科技巨頭出現問題，韓國政府也難以進行制裁。還要考慮與非常照顧本國企業的美國政府發生貿易矛盾的可能性。即便如此，沒有比在有害環境中保護我們青少年的精神健康更重要的事情了。應該配合美國法院接連作出的有關科技大企的判決、歐盟等的動向，正式開始討論。

